Sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Şerife Güzel, CHP'deki kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güzel, kurultay için toplanan imzaların bugün genel merkeze teslim edileceğini belirtirken, Özgür Özel'in grup başkanlığı görevini sürdürdüğü sürece TBMM'de grup toplantısı yapabileceğini söyledi.
CHP kulislerinde farklı senaryoların konuşulduğunu aktaran Güzel, mevcut bir partinin isim değişikliğine giderek yeni bir siyasi oluşuma dönüştürülebileceği yönünde iddialar bulunduğunu ifade etti. Özgür Özel'in CHP'de kalıp kalmayacağının merak konusu olduğunu belirten Güzel, "Özgür Özel'in partisinden ayrılması ve kendine yeni bir yol çizmesi mecburi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu. Güzel ayrıca önümüzdeki süreçte partide yoğun ihraçların yaşanabileceğini öne sürdü.
Son Dakika › Ankara › CHP Kulislerinde Yeni Parti Senaryosu: 'Özgür Özel İçin Ayrılık Kaçınılmaz Görünüyor' - Son Dakika
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