CHP Kurultayı\'nda PM ve YDK Seçimleri

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı, üçüncü ve son gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleriyle devam ediyor.
Saat 08.30'da sona erecek başvurular, üç uzatma sonunda saat 10.00'da sona erdi. Saat 10.45 itibarıyla divan tarafından adayların listesi okundu. Buna göre PM için 151, YDK için 37 kişi başvuru yaptı.
Saat 11.00'den 11.30'a kadar çekilmek isteyen adaylar için süre tanındı. PM ve YDK seçimi için oylamanın saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Seçimler, ana salondaki 25 sandık ve 125 kabinde yapılacak.
Öte yandan CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Örsan Kunter Öymen; Umut Akdoğan, Murat Bakan, Yankı Bağcıoğlu, Berkay Gezgin, Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz'ın da aralarında olduğu 52 kişilik bir anahtar liste hazırladı.
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk iki gününde parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu kabul edilmişti.
