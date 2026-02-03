CHP'li Bakırlıoğlu: Zamlar Enflasyona Yenik Düştü - Son Dakika
CHP'li Bakırlıoğlu: Zamlar Enflasyona Yenik Düştü

03.02.2026 17:07
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, enflasyonun maaşları eriterek yoksulluğu kalıcı hale getirdiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ocak ayı enflasyonu ile memur ve emekliye yapılan zamların daha ilk aydan eridiğini belirterek, "Enflasyon yine yurttaşın, emeklinin sofrasından aldı. Maaşlar cebe girmeden buharlaştı. Bu tablo zam değil, yoksulluğun kalıcı hale getirilmesidir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84, yıllık enflasyonu ise yüzde 30,65 olarak açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede iktidarı eleştirdi. Yıl başında yapılan zamların kağıt zerinde kaldığını söyleyen Bakırlıoğlu, "Emekliye verilen zam ilk aydan eridi. Enflasyon yine yurttaşın, emeklinin sofrasından aldı. Maaşlar cebe girmeden buharlaştı. Bu tablo zam değil, yoksulluğun kalıcı hale getirilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Ne hikmetse memura ve emekliye zam verileceği ay enflasyon aşağıya çekiliyor"

İktidarın enflasyon verilerini maaş artışları döneminde baskıladığını savunan Bakırlıoğlu, "Ne hikmetse memura ve emekliye zam verileceği ay enflasyon aşağıya çekiliyor. Zam yapıldıktan sonra ise enflasyon birden yükseliyor. Bu, tesadüf değil, bilinçli bir tercihtir. Yılın ilk ayında enflasyon neredeyse yüzde 5. Daha maaşlar ele geçmeden alım gücü eridi" diye konuştu.

İktidarın yıl sonu enflasyon hedeflerini de eleştiren Bakırlıoğlu, "Yıl sonu için önce yüzde 16 dediler, sonra bunu yüzde 20'lere çektiler. Ama daha ilk aydan yüzde 4,84 enflasyonla bu hedefler fiilen çökmüştür. AB'de yıllık enflasyon yüzde 2, bizde aylık yüzde 4,84" açıklamasında bulundu.

Bakırlıoğlu açıklamasında, "Bu tablo şunu gösteriyor: İktidar emekliye, memura kaynak ayırmak istemiyor. Para emekliye gelince yok, ama başka harcamalarda hiçbir kısıntı yok. Bu düzen, emekliyi ve çalışanı yoksulluğa alıştırma düzenidir. Zam verdik diyerek övünenler, daha ilk ayda o zammı geri alıyor. Bu bir ekonomi yönetimi değil, yoksulluğu kalıcı hale getirme politikasıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

