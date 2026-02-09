CHP'li Başkan Hasbi Dede İfadesini Verdi - Son Dakika
Politika

CHP'li Başkan Hasbi Dede İfadesini Verdi

CHP\'li Başkan Hasbi Dede İfadesini Verdi
09.02.2026 11:44
Görele Belediye Başkanı Dede, sanal medya yüzünden ifadeye çağrıldı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRESUN'un Görele ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkındaki soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, iddiaya göre, Giresun'da sanal medyadaki bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, gece saatlerinde adliye çıkışında konuşan Hasbi Dede, "4 Nisan 2024'te burada hep beraber geldik, mazbata aldık. Bugün hakim karşısına çıktım. Sizleri bugün mahcup ettiğim için özür diliyorum ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bana vermiş olduğunuz bu göreve 5 yıl boyunca namusum, haysiyetim üzerine tekrar yemin ediyorum ki daha güçlü bir şekilde devam edeceğim. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkını helal etsin. Sizleri bundan sonra bilgilendireceğim. Mesaj paylaşacağım. Kimse, Görele sahipsiz değildir. Bunu herkes duysun" dedi.

Kaynak: DHA

12:39
