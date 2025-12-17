Patatesleri sokağa döken CHP\'li başkandan yeni skandal

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde ürettiği patateslerin para etmediğini ve zararına satıldığını belirterek ürünlerini sokağa döken CHP İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla ve İl Ticaret Müdürlüğü'ne yönelik hakaret iddialarıyla kamuoyunun gündemine oturdu.

OLAYIN DETAYLARI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, sokağa patates döktüğü gerekçesiyle Yozgat Ticaret Müdürlüğü tarafından kendisine 17 milyon 200 bin TL ceza kesildiğini öne sürdü. Erdoğan, cezanın kendisine haksız şekilde uygulandığını belirterek, "Bu cezayı kabul etmiyorum. Kayıp 128 milyar doları bana kessinler, ülke ekonomisi rahatlasın. Eğer kesmezlerse namussuz ve şerefsizler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında ayrıca, "Üreterek çalışarak zarar eden bir üretici olarak buradan size sesleniyorum. İsraf olmasın, tüm ürünlerimiz bedava. İhtiyaç sahipleri gelip alabilir" dedi.

5 AY ÖNCE ÇUVALLAR DOLUSU PATATESİ SOKAĞA DÖKMÜŞTÜ

Sadık Erdoğan, yaklaşık 5 ay önce Kazankaya Köy Meydanı'nda çuvallar dolusu patatesi dökerek hükümetin tarım politikalarını protesto etmişti. O dönemde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu protestoyu ülke gündemine taşımış ve "Milletimizin alın teriyle üretilen ürünlerin ziyan edilmesine bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

CEZAİ SÜREÇ NETLEŞMEDİ

Erdoğan, paylaşımında kendisine 17 milyon 200 bin TL ceza kesildiğini iddia etse de, Ticaret Bakanlığı tarafından konunun henüz takibe alındığı ve cezanın resmi olarak uygulanmadığı öğrenildi. Bakanlık, Hal Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı hareket suçlamaları kapsamında 1,4 ile 17 milyon TL arasında ceza öngörse de, 5 ay geçmesine rağmen ilgili komisyon ceza miktarını belirlemiş değil.