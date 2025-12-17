Patatesleri sokağa döken CHP'li başkandan yeni skandal - Son Dakika
Ekonomi

Patatesleri sokağa döken CHP'li başkandan yeni skandal

Patatesleri sokağa döken CHP\'li başkandan yeni skandal
17.12.2025 15:02  Güncelleme: 17:16
Patatesleri sokağa döken CHP\'li başkandan yeni skandal
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde ürettiği patatesleri, para etmediğini ve kendisine kazandırmadığını söyleyerek sokağa döken CHP İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, bir kez daha gündemde. Erdoğan bu kez sosyal medyada paylaştığı video ile kendisine yüklü miktarda ceza kestiğini iddia ettiği İl Ticaret Müdürlüğü'ne yönelik hakaret içerikli sözler sarf etti.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde ürettiği patateslerin para etmediğini ve zararına satıldığını belirterek ürünlerini sokağa döken CHP İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla ve İl Ticaret Müdürlüğü'ne yönelik hakaret iddialarıyla kamuoyunun gündemine oturdu.

OLAYIN DETAYLARI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, sokağa patates döktüğü gerekçesiyle Yozgat Ticaret Müdürlüğü tarafından kendisine 17 milyon 200 bin TL ceza kesildiğini öne sürdü. Erdoğan, cezanın kendisine haksız şekilde uygulandığını belirterek, "Bu cezayı kabul etmiyorum. Kayıp 128 milyar doları bana kessinler, ülke ekonomisi rahatlasın. Eğer kesmezlerse namussuz ve şerefsizler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında ayrıca, "Üreterek çalışarak zarar eden bir üretici olarak buradan size sesleniyorum. İsraf olmasın, tüm ürünlerimiz bedava. İhtiyaç sahipleri gelip alabilir" dedi.

5 AY ÖNCE ÇUVALLAR DOLUSU PATATESİ SOKAĞA DÖKMÜŞTÜ

Sadık Erdoğan, yaklaşık 5 ay önce Kazankaya Köy Meydanı'nda çuvallar dolusu patatesi dökerek hükümetin tarım politikalarını protesto etmişti. O dönemde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu protestoyu ülke gündemine taşımış ve "Milletimizin alın teriyle üretilen ürünlerin ziyan edilmesine bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

CEZAİ SÜREÇ NETLEŞMEDİ

Erdoğan, paylaşımında kendisine 17 milyon 200 bin TL ceza kesildiğini iddia etse de, Ticaret Bakanlığı tarafından konunun henüz takibe alındığı ve cezanın resmi olarak uygulanmadığı öğrenildi. Bakanlık, Hal Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı hareket suçlamaları kapsamında 1,4 ile 17 milyon TL arasında ceza öngörse de, 5 ay geçmesine rağmen ilgili komisyon ceza miktarını belirlemiş değil.

Kaynak: İHA

Aydıncık, Ekonomi, Yozgat, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Patatesleri sokağa döken CHP'li başkandan yeni skandal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • harun 8071 harun 8071:
    fakire fukaraya verseydin oorr cc 12 4 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Adamın ürünü para etmiyor .sırf patates değil ki.Nasıl hakkını arayacak vatandaş.Çiftçi bu işlerden vazgeçerse herkes aç kalır 4 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
