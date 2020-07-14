CHP'li belediye taahhüdünü yerine getirmeyince AK Parti devreye girdi - Son Dakika

Çorum'un Mecitözü ilçesinde Şeyhler-Emirbağı grup yolunda yaşanan ulaşım sorunu AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın girişimleriyle çözüme kavuştu.



Mecitözü Belediyesi tarafından içme suyu inşaatı çalışmaları kapsamında Şeyhler-Emirbağı grup yolunda 7. kilometrelik kısmında bozulmalar meydana geldi.



Mecitözü Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile arasında bozulan yolların yeniden yapılmasına yönelik protokol imzalandı. Yapılan protokole rağmen Mecitözü belediyesinin yolda herhangi bir çalışma yapmaması üzerine 16 köy ve bağlı 2 mahalle tarafından kullanılan grup yolunda ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı. Bölge halkının şikayetlerine rağmen bugüne kadar adım atılmaması üzerine ulaşımda yaşanan mağduriyetin büyümemesi adına AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı devreye girdi. Yapılan girişimler sonucunda İLBANK hibe programı ve KÖYDES'ten kaynak aktarılarak Şeyhler-Emirbağı grup yolunda çalışmalar yeniden başlatıldı.



'Ahlatcı'dan yolda inceleme'



AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü ilçesini giderek Şeyhler-Emirbağı grup yolunda incelemelerde bulundu. Ahlatcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, "Yoldan 16 köy ve 2 mahalle yararlanıyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen il başkanımız, milletvekillerimiz, valimiz ve genel sekterimize teşekkür ediyorum" dedi.



Şeyhler-Emirbağı grup yolunun ilginç bir hikayesi olduğunu belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Bu yol 2018 yılında belediye tarafından yapılması gereken bir yol iken yapılmamış. Ancak ilçe başkanımızın devreye girmesiyle 16 köy ve 2 mahallemizin ulaşımının sağlandığı yolumuzun yapılması için il başkanlığı nezdinde milletvekillerimiz girişimleriyle 2019 yılında 500 bin lira, 2020 yılında 327 bin lira ödenek çıkarttırdık. Buda yetmedi Özel İdaremizin bütçesinden kaynak aktararak yolumuzu hizmete açıyoruz. Türkiye'nin her karış noktasını yol ağlarıyla ören bir partinin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Bu kapsamda da Çorum'da da hiçbir ayrım yapmaksızın hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmekten de ayrıca kıvanç duyuyoruz. Yolun açılmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM