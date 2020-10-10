CHP'li eski belediye başkanı gözaltına alındı - Son Dakika

CHP'li eski belediye başkanı gözaltına alındı

10.10.2020 12:39
CHP'li eski belediye başkanı gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2004 – 2019 Dönemleri arasında CHP'den belediye başkanlığı yapmış olan İrfan Mandalı, bir kadına taciz/hakaret ettiği suçlaması ile gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2004 – 2019 Dönemleri arasında CHP'den belediye başkanlığı yapmış olan İrfan Mandalı, bir kadına taciz/hakaret ettiği suçlaması ile gözaltına alındı.

İddialara göre, hafta sonu dinlenmek için Çanakkale'ye giden İrfan Mandalı, hakkında taciz olduğu iddiası nedeniyle ifadesi istenince apar topar Kapaklı'ya döndü. Akşam saatlerinde Kapaklı ilçe karakoluna giden Mandalı, ifade verdi ve sabaha kadar gözaltında tutuldu. Kapaklı'da oturan bir kadını taciz ettiği iddiası ile ifade veren Mandalı, işlemlerinin ardından sabah Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, yakınları, İrfan Mandalı'ya kumpas kurulduğunu iddia ederek kadının bir süredir kendisinden para talep ettiğini beyan etti. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Halk Partisi, İrfan Mandalı, Kapaklı, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li eski belediye başkanı gözaltına alındı - Son Dakika

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