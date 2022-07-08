İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, Foça Belediye Başkanı Gürbüz ise duruşmaya katılmadı.

Elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün "Silahla kasten yaralamaya azmettirme" iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği ve 12'si tutuklu 54 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Fatih Gürbüz, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › CHP'li Foça Belediye Başkanı ve 53 sanığın yargılandığı çete davasında 9 tahliye - Son Dakika

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