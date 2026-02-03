CHP'li Gökçek'in Öğrenci Affı Teklifi Reddedildi - Son Dakika
CHP'li Gökçek'in Öğrenci Affı Teklifi Reddedildi

03.02.2026 22:13
TBMM'de CHP'li Gökçek'in öğrenci affı önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in, üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler için verdiği öğrenci affı kanun teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

Genel Kurul'da önergesi üzerine söz alan CHP'li Gökçek, son on yılda yaklaşık 6 milyon gencin çeşitli nedenlerle üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını belirterek, bunun yalnızca bireysel bir sorun olmadığını söyledi. Gökçek, "Yani 6 milyon gencimiz iktidarınızın son on yılında çeşitli sebeplerle hayallerinden vazgeçti" dedi.

Üniversite öğrencilerinin artan yaşam maliyetleri nedeniyle eğitimden koptuğunu vurgulayan Gökçek, barınma, ulaşım ve beslenme giderlerinin aileler tarafından karşılanamaz hale geldiğini ifade ederek, "Her yıl yüz binlerce genç kendi isteğiyle değil, sizin yönetemediğiniz ekonomi nedeniyle eğitimden kopuyor" diye konuştu.

"Üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i öğün atlatarak hayatta kalmaya çalışıyor"

KYK burs ve kredilerinin öğrencilerin temel ihtiyaçlarına dahi yetmediğini dile getiren Gökçek, burs tutarı ile yemekhane ücretlerini örnek göstererek, "Öğrenciye verdiğiniz burs 4 bin lira, bir öğün yemek 52,5 lira. Bir öğrenci yedi gün üç öğün yemek yese burs yetmiyor" ifadelerini kullandı. Bu nedenle öğrencilerin büyük bölümünün öğün atladığını belirten Gökçek, "Üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i öğün atlatarak hayatta kalmaya çalışıyor" dedi.

"Gençlere 'mağduriyetini ispat et' diyemezsiniz"

Kamuoyunda öğrenci affına yönelik ciddi bir beklenti olduğunu belirten CHP'li Gökçek, affın belirli şartlara bağlanmasını da eleştirerek, "Gençlere 'mağduriyetini ispat et' diyemezsiniz. Gençler zaten yeterince zorluk çekiyor" diye konuştu. Yoksullaşmanın nedenlerine göre gençlerin ayrıştırılmasına tepki gösteren Gökçek, bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

Konuşması sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın sık sık sözlü müdahalede bulunması üzerine Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. Gökçek, öğrenci affının bireysel değil, toplumsal bir düzenleme olduğunu vurgulayarak, "Bu sadece kişisel bir af değildir, bu toplumsal bir kazanımdır" dedi.

Türkiye'de 5 milyon "ev genci" bulunduğunu hatırlatan Gökçek, bu gençlerin yeniden eğitim hayatına kazandırılması gerektiğini belirterek, "Bu gençlerin tekrar o sıralara dönmesi için öğrenci affı elzemdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen CHP'li Gökçek, "Biliyorum yorgunsunuz, biliyorum umutlarınız tarumar edildi ama biz yarım kalan hayallerinizi tamamlamaya söz veriyoruz" dedi.

Ali Gökçek'in kanun teklifinin İçtüzük'ün 37'nci maddesi uyarınca doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

