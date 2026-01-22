CHP'li Gürer'den Çiftçilere Kredi Call - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Gürer'den Çiftçilere Kredi Call

22.01.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Fethi Gürer, SGK borcu olan çiftçilerin kredi erişiminin engellenmemesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bankalara ve kamu kurumlarına borcu bulunan vatandaşların kredi kullanamamasına tepki gösterdi. Gürer, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan çiftçilerin kredi almasının önündeki engeller kaldırılmalı, çiftçilerimizin finansmana erişimi sağlanmalıdır" dedi.

Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çiftçilerin yaşadığı kredi sorununa dikkat çekti. Gürer, şunları söyledi:

"Konuşmamın başında öncelikle Tarım ve Orman Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şu anda ülke genelinde bankalara borcu olan çiftçilerimiz ya da kredi kartı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlara borcu bulunan vatandaşlarımız kredi almak istediklerinde olumsuz yanıt almaktadır. Özellikle esnaf ve çiftçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu varsa bankalardan kredi almaları mümkün olmamaktadır.

Bu yıl mevsim şartları nedeniyle kar ve yağmurun toprakla buluşması, rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olma ihtimalini artırmıştır. Ancak çiftçiler kredi alamadıkları için ilaç, gübre, tohum ve mazot gibi giderlerini karşılamakta ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Bu nedenle, esnafımızın ve çiftçimizin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın krediye erişimi sağlanmalıdır. Son 10 gündür Ziraat Odası başkanları, çiftçiler ve esnaflar gün boyu bizleri arıyor, 'Sesimizi duyurun' diyorlar.

Buradan çağrımızı yineliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu duruma mutlaka müdahale etmesini bekliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan çiftçilerin kredi almasının önündeki engeller kaldırılmalı, çiftçilerimizin finansmana erişimi sağlanmalıdır.

2025 yılı çiftçi, besici ve üretici için oldukça zor geçmiştir. İklim değişikliğiyle ortaya çıkan kuraklık ve zirai don, çiftçilerimizin borçlarını ödemekte ciddi sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. Bu gerçekler ortadayken borçlu çiftçiye kredi verilmemesi, hem üreticiyi hem de ülkenin gıda üretim sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi ve çiftçiye gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gürer'den Çiftçilere Kredi Call - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 19:53:21. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Gürer'den Çiftçilere Kredi Call - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.