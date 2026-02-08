CHP'li Gürer: Israf Seferberliği Şart - Son Dakika
CHP'li Gürer: Israf Seferberliği Şart

08.02.2026 10:20
Niğde'de üreticilerle buluşan Gürer, israfın artığını ve tarım politikalarını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de karnabahar üreticileriyle bir araya gelerek, "Türkiye'nin kesinlikle bir israf seferberliği başlatması lazım. Zaten tarım politikaları yetersiz. Yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçi mağdur, hayvancılık yapan zor durumda. Üstüne üstlük bir de israf ekleniyor. Bor Salı pazarını gezdiğimizde herkes dert yanıyor. 'Pırasadan para kazanamıyorum', 'Ispanaktan para kazanamıyorum' diyorlar. Bunlar kışlık ve mevsim ürünleri ama dönemin ürünü bile değer bulmuyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde, karnabahar üreticileriyle bir araya gelerek, tarlada kalan ürünleri yerinde inceledi. Gürer, ürünlerin dona maruz kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Niğde'nin Bor ilçesinde karnabahar tarlasındayız. Burada da ürün tarlada kaldı ve don vurdu. Çünkü ürün değer bulmadı. Pazarda 20 liraya satılan karnabahar, burada sökme bedelini bile karşılamadığı için üretici tarafından tarlada bırakıldı. Görüldüğü gibi karnabahar hala tarlada. Buraya yapılan harcama çıkmadığı gibi, çiftçi alınan fidenin parasını bile ödeyemedi. Birden çok çiftçi arkadaşımıza 'gel konuş' diyoruz. Diyorlar ki, 'Bankaya borcumuz var. Yarın tahsilata gelirlerse ne yapacağız?' O yüzden görünmek bile istemiyorlar. Türkiye yılda yaklaşık 23 milyon ton gıdayı israf ediyor. Bu israf nerede başlıyor? Daha tarladayken ürün değer bulmadı mı çöp oluyor. Pazara geliyor, satılmadı mı çöp oluyor. Depolama şartları uygun değilse çöp oluyor. Sofraya gidiyor, tüketici alışkanlığı nedeniyle bir kısmı tüketiliyor, bir kısmı kalıyor, o da çöp oluyor."

"Yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçi mağdur, hayvancılık yapan zor durumda"

Türkiye'nin kesinlikle bir israf seferberliği başlatması lazım. Zaten tarım politikaları yetersiz. Yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçi mağdur, hayvancılık yapan zor durumda. Üstüne üstlük bir de israf ekleniyor. Bor Salı pazarını gezdiğimizde herkes dert yanıyor. 'Pırasadan para kazanamıyorum', 'Ispanaktan para kazanamıyorum' diyorlar. Bunlar kışlık ve mevsim ürünleri ama dönemin ürünü bile değer bulmuyor. İnsanın içi üzülüyor. Binlerce dönüm arazide kara lahana tarlada kalmış. Yazın gidiyorsun karpuz tarlada, kavun tarlada, patates toplanmadan tarlada kalıyor. Şimdi geldik, karnabahar da tarlada. Emeklinin, asgari ücretlinin cebindeki para bu ürünleri almaya yetmiyor. Ama üretici de tarladaki ürünü pazara götürecek takati bulamıyor. Çünkü verilen fiyat maliyeti kurtarmıyor.

"Önlemler artırılmalı, destekler yeterli olmalı, planlı ve alım garantili üretim desteklenmelidir"

Üretim öncesi israf, üretim sürecinde israf, rafta israf, sofrada israf yaşanıyor. Bu ülkenin milli değerleri tüketiliyor ama en büyük zararı üretici görüyor. Planlamadan uzak, öngörüsü yetersiz, sorunları çözmeyen bir anlayış var. Tarladaki üründen haberi olmayan yöneticiler, ülkenin içine düşürüldüğü durumun farkında değil. Bu ülke soğanı bile ithal eder hale getirildi. Bunlar, yarın daha acı günler yaşayacağımızın da kanıtıdır. Önlemler artırılmalı, destekler yeterli olmalı, planlı ve alım garantili üretim desteklenmelidir."

Ömer Fethi Gürer ile biraraya gelen üreticilerden biri ise "Görüldüğü gibi işte. Dümdüz karnabahar tarlada kaldı. Pazarda 20 liraya satılmadı. Şimdi fiyat 50 lira ama bu sefer de don vurdu. Borcumuz var. Fideciye bile borcumuzu ödeyemedik. Bankalara borcumuzu ödeyemedik" dedi.

