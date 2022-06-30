CHP'li Gürer: Memur, İşçi Maaşlarına Gerçek Enflasyona Uyarlı Ücret Artışı Yapılmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, " Memur, işçi maaşlarına gerçek enflasyona uyarlı ücret artışı yapılmalıdır. Herkes bir sıkıntı içindedir. İktidar bu duruma duyarsız kalmaktadır. Emeklilere hak ettikleri artış bir an önce sağlanmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, memur, işçi ve emekli maaşlarına enflasyona uyarlı maaş zammı yapılması gerektiğini belirtti. Gürer TBMM'de dün şunları söyledi:

"MEMUR, İŞÇİ MAAŞLARINA GERÇEK ENFLASYONA UYARLI ÜCRET ARTIŞI YAPILMALIDIR"

"Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 20 bin lirayı aşmış, açlık sınırı 7 bin liraya dayanmıştır. Yokluk, yoksulluk yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle en düşük emekli aylığı askeri ücrete endekslenmelidir. Emekli bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Emekli intibak düzenlemesi bir an önce yapılmalıdır. Aylık bağlama oranı kat sayısı yüzde 35'ten yüzde 70'e çıkarılmalıdır.

Evi kira olan emekliye kira yardımı sağlanmalıdır. İlaç katkı payı kaldırılmalıdır. Emeklilikte yaşa takılanların gasp edilen hakları iade edilmelidir. Tüm taşeron firmada kalan emekli emekçiler kurum kadrosuna alınmalıdır. Memur, işçi maaşlarına gerçek enflasyona uyarlı ücret artışı yapılmalıdır. Herkes bir sıkıntı içindedir. İktidar bu duruma duyarsız kalmaktadır. Emeklilere hak ettikleri artış bir an önce sağlanmalıdır."