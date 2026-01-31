CHP'li Halıcı: "Isparta Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda Tuvaletlere Kamera Yerleştirildiği İddiaları Ülkenin Vicdanını Sarsacak Ağırlıktadır" - Son Dakika
31.01.2026 15:26
CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, "Isparta Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda, 10–14 yaş arası çocukların kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiği ve müdür ve bir yardımcısının bunları izlediği iddiaları, bu ülkenin vicdanını sarsacak ağırlıktadır. Buradan açıkça söylüyorum: Çocuk mahremdir. Çocukların onuru; iktidarların, makamların ve kişilerin konforundan daha değerlidir. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Konuyu TBMM gündemine de taşıyacağım. Bu meselenin asla peşini bırakmayacağım" dedi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrencilerin kullandığı tuvalete kamera yerleştirildiği iddialarına tepki gösterdi. Halıcı şunları söyledi:

"Isparta Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda, 10–14 yaş arası çocukların kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiği ve müdür ve bir yardımcısının bunları izlediği iddiaları, bu ülkenin vicdanını sarsacak ağırlıktadır. Buradan açıkça söylüyorum: Çocuk mahremdir. Nokta. 'Güvenlik' ya da başka bahanelerle çocukların en mahrem alanlarını gözetlemek, ne pedagojidir ne idaredir; ağır bir hak ihlalidir, istismardır, suçtur. Bu iddialar doğruysa; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açıkça çiğnenmiştir, özel hayatın gizliliği ihlal edilmiştir, çocukların psikolojik ve bedensel bütünlüğü hiçe sayılmıştır. Çocuğun olduğu yerde rıza aranmaz. Çocuğun olduğu yerde devletin, okulun ve yöneticilerin koruma yükümlülüğü vardır. Buradan sesleniyorum: Bu iddialar biran önce titizlikle araştırılmalıdır. Bunlar doğruysa bu utanç verici uygulamaya imza atanlar hakkında derhal ve resen soruşturma başlatılmalıdır. Sorumlular görevden alınmalı, yargı önünde hesap vermelidir. Hiç kimse koltuğuna, ünvanına, makamına güvenerek çocukların mahremiyetini çiğneyemez. Bu mesele örtbas edilemez, geçiştirilemez.

Çocukların onuru; iktidarların, makamların ve kişilerin konforundan daha değerlidir. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Konuyu TBMM gündemine de taşıyacağım. Bu meselenin asla peşini bırakmayacağım. Çünkü tüm çocuklar, hepimizin evladıdır. Çocuğun istismar edildiği yerde susulmaz; en yüksek sesle ve kararlı şekilde çocuklar korunur."

Kaynak: ANKA

