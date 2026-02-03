CHP'li Kılıç'tan Epstein Soruşturması Yorumu

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'den çocukların Jeffrey Epstein'in adasına götürüldüğü iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın önemli ancak gecikmiş bir adım olduğunu belirterek, sürecin TBMM'de de araştırılması gerektiğini vurguladı.

Kılıç açıklamasında şunları kaydetti:

"Çocukların söz konusu olduğu yerde tarafsızlık yoktur. ya çocuğun yanındasınızdır ya da bu karanlığın. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türkiye'den çocukların Jeffrey Epstein'in adasına götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatması son derece önemli ve gecikmiş bir adımdır. Çocukların cinsel istismarı iddiaları karşısında susmak da, geciktirmek de, görmezden gelmek de suçtur. Bu mesele bir dedikodu ya da sosyal medya tartışması değil; çocuğun üstün yararı, insan onuru ve devletin koruma yükümlülüğü meselesidir. Eğer bu ülkeden tek bir çocuğun bile böyle bir suç ağına dahil edildiğine dair en küçük bir şüphe varsa, o dosya sonuna kadar açılmalı, kim olursa olsun hesap sorulmalıdır. Yargının başlattığı bu sürecin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da araştırma konusu yapılması zorunludur. Çünkü çocukları korumak sadece savcıların değil, yasamanın da tarihsel sorumluluğudur. Bu ülkede hiçbir çocuk; güçlülerin, paranın, ilişkilerin ya da örtbas kültürünün bedelini ödemek zorunda değildir."

Öte yandan Kılıç'ın, Epstein dosyasının Türkiye bağlantılarının araştırılması için TBMM'ye verdiği araştırma önergesi iki yıldır Meclis'te bekliyor.