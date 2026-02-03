CHP'li Kılıç'tan Epstein Soruşturması Yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Kılıç'tan Epstein Soruşturması Yorumu

03.02.2026 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevda Erdan Kılıç, Epstein'in adasına çocuk götürülmesi iddialarının soruşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'den çocukların Jeffrey Epstein'in adasına götürüldüğü iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın önemli ancak gecikmiş bir adım olduğunu belirterek, sürecin TBMM'de de araştırılması gerektiğini vurguladı.

Kılıç açıklamasında şunları kaydetti:

"Çocukların söz konusu olduğu yerde tarafsızlık yoktur. ya çocuğun yanındasınızdır ya da bu karanlığın. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Türkiye'den çocukların Jeffrey Epstein'in adasına götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatması son derece önemli ve gecikmiş bir adımdır. Çocukların cinsel istismarı iddiaları karşısında susmak da, geciktirmek de, görmezden gelmek de suçtur. Bu mesele bir dedikodu ya da sosyal medya tartışması değil; çocuğun üstün yararı, insan onuru ve devletin koruma yükümlülüğü meselesidir. Eğer bu ülkeden tek bir çocuğun bile böyle bir suç ağına dahil edildiğine dair en küçük bir şüphe varsa, o dosya sonuna kadar açılmalı, kim olursa olsun hesap sorulmalıdır. Yargının başlattığı bu sürecin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da araştırma konusu yapılması zorunludur. Çünkü çocukları korumak sadece savcıların değil, yasamanın da tarihsel sorumluluğudur. Bu ülkede hiçbir çocuk; güçlülerin, paranın, ilişkilerin ya da örtbas kültürünün bedelini ödemek zorunda değildir."

Öte yandan  Kılıç'ın, Epstein dosyasının Türkiye bağlantılarının araştırılması için TBMM'ye verdiği araştırma önergesi iki yıldır Meclis'te bekliyor.

Kaynak: ANKA

Sevda Erdan Kılıç, İnsan Hakları, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kılıç'tan Epstein Soruşturması Yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı

20:19
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar’a ceza istiyor
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:30:38. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'li Kılıç'tan Epstein Soruşturması Yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.