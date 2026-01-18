CHP'li Tanrıkulu: Esnaf Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Tanrıkulu: Esnaf Zor Günler Geçiriyor

18.01.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da esnafın alım gücünün düştüğünü belirterek düzenin değişmesi gerektiğini vurguladı.

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki pazar esnafının zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Bu düzenin değişmesi lazım. Başta emeklilerle ilgili olmak üzere, yurttaşlarımızın alım gücünün ve refahının yükselmesi lazım" dedi.

Tanrıkulu, Diyarbakır'da semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kayapınar ilçesindeki Musa Anter Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında yaptığı incelemenin ardından Tanrıkulu, izlenimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurttaşların alım gücünden şikayetçi olduklarını söyleyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Yurttaşlarımız alım gücünden müthiş derecede şikayetçiler. Bir emekli amcamız şunu ifade etti; 'Vallahi 2 bin lirayla geliyoruz, zar zor. Ancak zorunlu ihtiyaçlarımızı alabiliyoruz, zorunlu. Meyve de alamıyoruz. Bakıp sadece yanından geçiyoruz'. Yine bir teyzemizin ifade ettiği cümle aynen şu; 'Vallahi zulümdür bu çektiğimiz.'

Hava soğuk. İnsanlar ondan dolayı çıkamıyorlar ama pazarlar tenhalaştı. Bakın öğle saatleri daha kimse yok. Akşam saatlerini bekliyorlar. Pazarcıların bana ifade ettiği güzel bir cümle var, biraz önce ifade etti; 'Pazar bir yoğurt gibidir. Sabah gelen kaymağını yer. Öğlen gelen yoğurdunu yer. Akşam gelen ayranını içer'. Yani şöyle tarif etti; en iyisini alanlar sabah gelirler, öğlen işte kalanlar olur; en sonunda en yoksullar gelirler. Artık fiyatlar düşmüş, seçilen seçilmiş, onları alırlar. Yurttaşlarımızın hali bu. Sadece Diyarbakır'da değil, bütün Türkiye'de böyle. Dolayısıyla bu düzenin değişmesi lazım. Başta emeklilerle ilgili olmak üzere, yurttaşlarımızın alım gücünün ve refahının yükselmesi lazım. Bunun için her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Kimse umutsuz olmasın."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu: Esnaf Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 15:08:27. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Tanrıkulu: Esnaf Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.