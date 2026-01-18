CHP'li Yavuzyılmaz: Parti olarak biz dersimizi iyi çalışacağız - Son Dakika
CHP'li Yavuzyılmaz: Parti olarak biz dersimizi iyi çalışacağız

18.01.2026 16:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "CHP olarak biz dersimizi iyi çalışacağız. Geleceğin anahtarıyla o kapıyı açmak ve iktidara gelmek için bilgiyle, deneyimle ve kararlılıkla hareket edecek; geleceğin kadrolarını omuz omuza vererek oluşturacağız" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı, İlkadım ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin bugün AK Parti eliyle içine sürüklendiği bu tablo bir tesadüf değil; sadece küresel gelişmelerin sonucu da değil. Bu kriz, AK Parti'nin bilerek ve isteyerek yaptığı tercihlerin doğrudan bir sonucudur. Bu nedenle şu soruları sormak zorundayız; 'Neden fakirleşiyoruz?' 'Neden emeklilerin maaşını artıramıyoruz?' 'Neden işçilerin ve memurların gelirlerini yükseltemiyor, gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağlayamıyoruz?'" diye konuştu.

Yavuzylmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Irak-Türkiye petrol taşımacılığı ile yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeleri de eleştirdi.

Partisinin yol haritasına da değinen Yavuzyılmaz, "CHP olarak biz dersimizi iyi çalışacağız. Geleceğin anahtarıyla o kapıyı açmak ve iktidara gelmek için bilgiyle, deneyimle ve kararlılıkla hareket edecek; geleceğin kadrolarını omuz omuza vererek oluşturacağız. Türkiye'nin geleceği, çocuklarımız ve torunlarımız için bu bayrağı yere düşürme şansımız da hakkımız da yok. Bu mücadelede yapıcı eleştirilerle kenetlenerek, birbirimize yol göstererek hep birlikte yolumuzu açacağız. Hedeflediğimiz gelecek, hepimizin daha mutlu, daha dürüst ve daha liyakatli olduğu bir sistemi inşa edecek altyapıyı kurmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

