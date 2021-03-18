CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2) - Son Dakika

'TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale ziyareti kapsamında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyüne giderek vatan şairi Namık Kemal ve Süleyman Paşa'nın mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası, köyde kurulan kürsüden konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Namık Kemal'in çağın ötesinde bir düşünür olduğunu ifade etti. Bayrak ve vatan söz konusu olduğunda herkesin kenetlenmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: