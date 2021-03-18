CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2) - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)

18.03.2021 21:19
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2), System.String[]

'TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale ziyareti kapsamında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyüne giderek vatan şairi Namık Kemal ve Süleyman Paşa'nın mezarını ziyaret etti.

'TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale ziyareti kapsamında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyüne giderek vatan şairi Namık Kemal ve Süleyman Paşa'nın mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası, köyde kurulan kürsüden konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Namık Kemal'in çağın ötesinde bir düşünür olduğunu ifade etti. Bayrak ve vatan söz konusu olduğunda herkesin kenetlenmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bayrağımız ve vatanımız için hepimiz, canımızı feda edebiliyoruz. O nedenle, milli kurtuluş savaşının ön sözüdür diyoruz. Bedeller ödendi burada, hayatlar gitti onu biliyoruz. 7'den 70'e herkes Çanakkale'ye koşuyorsa, temel nedeni budur. Ama siyasiler gerçeği yeteri kadar kavradılar mı? Yeteri kadar öğrendiler mi? Bunu da hepimizin düşünmesi gerekiyor. Namık Kemal'in mezarını ziyaret ettim. Milli duygularımızı en iyi anlatan vatan şairlerimizden bir tanesidir Namık Kemal. Hiç sorduk mu acaba, Namık Kemal neden her yerden sürüldü? Şimdi ziyaret ediyoruz. Niye ziyaret ediyoruz? Bizi affetsin diye aslında. Onun verdiği mücadelenin etrafında kaç kişi vardı? Kıbrıs'ı, Adalar'ı tutun, neredeyse coğrafyanın her tarafına sürüldü bu insanlar. Neden sürüldü Namık Kemal? ve neden Namık Kemal'i çok seviyoruz? Çünkü çağları aşan düşüncesi vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ü neden seviyoruz? Çağları aşan bir düşünürdü aynı zamanda. Ne diyordu hedef olarak? 'Çağdaş uygarlığı aşacaksınız' diyordu, 'muasır medeniyeti aşacaksınız' diyordu. Koyduğu hedefe bakıyor musunuz? O hedef için neler yapıyoruz acaba? Hepimizin düşünmesi lazım. İşçinin, çiftçinin, memurun, emeklinin herkesin düşünmesi lazım. Tarihimize sahip çıkalım, tarihin verdiği dersleri asla unutmayalım ama geleceği iyi bilelim ve geleceği iyi çizelim."'HEPİMİZİN VATANI'Kemal Kılıçdaroğlu, bugün hala eğitim sisteminden şikayet ediliyorsa oturup düşünmek gerektiğini belirterek, "Bizim çocuklarımız denek mi? Her yıl eğitim sistemi değişiyor. Neden? Neden uygarca bir eğitim sistemi getiremiyoruz? Neden 10 milyonu aşkın işsizimiz var, neden? Neden çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alamıyor? Hepimizin düşünmesi lazım. Vatan sadece benim vatanım değil, hepimizin vatanı. Ne yapacağız? Amaç ne? Herkesin kazandığı, ürettiği, alın teri döktüğü ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Çağdaş, uygar bir Türkiye'yi istiyoruz. Benim çiftçim kazanmasın ama dışarıdaki çiftçi kazansın. Ben Yozgat'ın kokulu mercimeğini bütün dünyaya tanıtmam gerekirken dışarıdan mercimek getiriyorum, neden? Neden nohut getiriyorum? Dışarıdan canlı hayvan getiriyorum, neden? Dışarıdan saman. Hiç aklınıza gelir miydi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışarıdan saman getirecek. Mısır getiriyoruz, hayvan yemi getiriyoruz neden? Şunu düşündük mü acaba hiç? Konya'dan daha küçük bir devlet olan Hollanda, yıllık 183 milyar dolar tarım ürünü ihraç eder. Devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 18 milyar dolar ihracatı var, daha fazla ithalatı var. Neden? İnsanımız var, toprağımız var, güneşimiz var, denizimiz var, göllerimiz var, suyumuz var, her şey bereketli, gençlerimiz var, taşı sıksa suyunu çıkaracak. Neden bu işsizlik, bu fukaralık? Neden bu tablo, neden bu karamsarlık ?"Kılıçdaroğlu, Bolayır'da vatandaşlara seslendikten sonra Gelibolu ilçesinde belediye başkanlığını ziyaret etti. Burada basına kapalı olarak muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu daha sonra şehit aileleri ve muhtarlara bir restoranda yemek yedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra geceyi geçireceği Tekirdağ'a hareket etti.


CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2)

Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Kemal, Çanakkale, Vatan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2) - Son Dakika


Son Dakika

Bilecik'te gölete düşen otomobilden karı kocanın cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı Dünyaca ünlü yıldız için kulüp doktorundan korkutan sözler: Futbol hayatı bitebilir "Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis
Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı         
21:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi         
21:22
Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu         
21:13
Boynuna dolanan ip nedeniyle nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti! Cenaze namazını babası kıldırdı Boynuna dolanan ip nedeniyle nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti! Cenaze namazını babası kıldırdı         
20:52
Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı         
20:15
Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı         
19:38
Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası         
18:10
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 21:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei