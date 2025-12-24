CHP Lideri Özgür Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
CHP Lideri Özgür Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

24.12.2025 15:30
CHP Lideri Özgür Özel İmamoğlu\'nu Ziyaret Etti
Özgür Özel, tutuklu İmamoğlu'na 4,5 saatlik ziyaret gerçekleştirdi, açıklama yapmadan ayrıldı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda utuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 4,5 saat süren ziyaretin ardından Özel açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.

CHP lideri Özgür Özel sabah saat 10.45'te Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı. Burada tutuklu bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile biraraya gelen Özel yaklaşık 4,5 saat içeride kaldı. Saat 15.00 sıralarında cezaevinden ayrılan Özgür Özel, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan aracına binerek Silivri'den ayrıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
