CHP Niğde'de 87. Mitingini Gerçekleştirdi

07.02.2026 14:30
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Niğde'de miting düzenleyerek ekonomik buhrana dikkat çekti.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(NİĞDE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, " 19 Mart süreciyle başlayan tarihten itibaren 87 miting, Anadolu'nun dört bir tarafında, AKP'nin 'kale' dediği illerde kalelerini yıkıyoruz. AKP'nin ciddi oy aldığı illerde, vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemlerine yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Toplum gerçekten zor günlerden geçiyor, ekonomik olarak adeta bir buhran yaşıyor. Emeklilerimiz, işçilerimiz, asgari ücretliler, çiftçilerimiz, esnaflarımız ekonomik krizin altında inim inim inliyor. Buna karşın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı'ndan yöneticilerine kadar, sıcak koltuklarında, saraylarında ve saltanatlarında yaşamaya devam ediyorlar" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinlerinin 87'inci durağı Niğde oldu. Miting öncesi yoğun bir yağmur yağışa rağmen binlerce vatandaş meydanlara akın etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ANKA Haber Ajansı'nı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu hafta bildiğiniz gibi Genel Başkanımız pazartesi gününden itibaren deprem bölgesindeydi. Buraya da Malatya'dan birlikte geldik. Deprem bölgesindeki illerimizde yaşanan sorunları ve sıkıntıları birebir gözlemledik, ve Genel Başkanımız bunları gündeme taşıdı. Şu anda 87. eylemimiz için Niğde'deyiz. Mitingden önce yoğun bir yağış oldu ama şu anda hava iyi. Vatandaşlarımız akın akın miting alanına geliyorlar. Miting alanı doldu. Niğde, tarihi mitinglerden birine ev sahipliği yapacak."

"Vatandaş CHP'nin yanında saf tutuyor"

19 Mart süreciyle başlayan tarihten itibaren 87 miting, Anadolu'nun dört bir tarafında, AKP'nin 'kale' dediği illerde kalelerini yıkıyoruz. AKP'nin ciddi oy aldığı illerde, vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemlerine yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Toplum gerçekten zor günlerden geçiyor, ekonomik olarak adeta bir buhran yaşıyor. Emeklilerimiz, işçilerimiz, asgari ücretliler, çiftçilerimiz, esnaflarımız ekonomik krizin altında inim inim inliyor. Buna karşın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı'ndan yöneticilerine kadar, sıcak koltuklarında, saraylarında ve saltanatlarında yaşamaya devam ediyorlar. Vatandaşla aralarında bariyerler var. Vatandaşın sorunlarını görmüyorlar. Vatandaş, sorunlarıyla ilgilenen ve sorunlarına çözüm üreten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'nın ve CHP'nin yanında saf tutuyor."

Kaynak: ANKA

