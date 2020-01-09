CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1) - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1) - Son Dakika

CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1)

6 saat önce

Anayasa Mahkemesinden görüntü CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları - Altay: "Verginin adil ve eşit bir şekilde toplanması gerekiyor" CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması...

Anayasa Mahkemesinden görüntü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları - Altay:

"Verginin adil ve eşit bir şekilde toplanması gerekiyor"

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un; aralarında "dijital vergisi yoluyla sansür getirilmesi", "değerli konut vergisi", "konaklama vergisi" ve kamuoyunda "İslami holdingler" olarak bilinen holdinglerle ilgili hükümlerin de bulunduğu 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1)

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı
Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak Davutoğlu'nun yardımcısı, Gelecek Partisi'nin oy oranına ilişkin rakam verdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ABD-İran gerginliği yorumu

Son Dakika Haberleri
19:37 Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (3) - Son Dakika Haber
19:36 Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı - Son Dakika Haber
19:35 Isparta'da kurusıkı silahla market soyan zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika Haber
19:32 Ayılara yem vermeye giden ekip Nemrut Dağı'nda mahsur kaldı - Son Dakika Haber
19:27 Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
18:20 Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi - Son Dakika Haber
18:15 İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:50:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]