Chp, Mersin'deki Saldırıyla İlgili Partiyi Hedef Alan Açıklamalara Suç Duyurusunda Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi

Chp, Mersin'deki Saldırıyla İlgili Partiyi Hedef Alan Açıklamalara Suç Duyurusunda Bulunacak

28.09.2022 16:15
Chp, Mersin'deki Saldırıyla İlgili Partiyi Hedef Alan Açıklamalara Suç Duyurusunda Bulunacak

CHP’nin avukatı Celal Çelik, Mersin’de polisevine yönelik saldırıyla ilgili CHP’ye yönelik itham ve iftiralara karşı suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

CHP'nin avukatı Celal Çelik, Mersin'de polisevine yönelik saldırıyla ilgili CHP'ye yönelik itham ve iftiralara karşı suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

CHP'nin avukatı Celal Çelik, Mersin'de polis evine saldırının ardından CHP'ye yönelik itham ve iftiralara karşı suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ve sosyal medyada da paylaşan Çelik, şunları belirtti:

"Alçak terör örgütü tarafından Mersin Polisevi'nde gerçekleştirilen menfur terör eylemi üzerinden ahlaksızca siyasi rant devşirmeye çalışan ve bu kapsamda iftira ve hakaretlere başvuran siyasiler ile havuz medyasının kirli kalem ve ilgilileri bilmelidir ki; CHP haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleri ile yan yana göstermek, teröristleri koruduğu haksız algısı yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır! Tam da bu nedenlerle tüm sorumluları hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır."

YORUMLAR
500
CHP'den hükümete 'Dilşah Ercan' tepkisi: Terbiyesizliğin, hadsizliğin lüzumu yok! Teröristlerle aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok CHP'den hükümete 'Dilşah Ercan' tepkisi: Terbiyesizliğin, hadsizliğin lüzumu yok! Teröristlerle aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok BBP Genel Başkanı Destici, Mersin'deki terör saldırısını lanetledi Açıklaması BBP Genel Başkanı Destici, Mersin'deki terör saldırısını lanetledi Açıklaması
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Celal Çelik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chp, Mersin'deki Saldırıyla İlgili Partiyi Hedef Alan Açıklamalara Suç Duyurusunda Bulunacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
21:01 Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki vardı: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
21:00 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu
20:56 Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı
20:36 Yunan medyasına konuşan teröristbaşı Fethullah Gülen'den Türk halkı hakkında hadsiz ifadeler: Sarhoş gibi davranıyorlar
20:23 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek geldi
20:14 Bekarlığa veda partisi yapan Türk asıllı gelinin 1.3 milyon değerindeki eşyaları çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 22:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Chp, Mersin'deki Saldırıyla İlgili Partiyi Hedef Alan Açıklamalara Suç Duyurusunda Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement