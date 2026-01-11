CHP'nin Emekli Aylığı Protestosu Devam Ediyor

(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin 4'üncü gününde TBMM Genel Kurulu'ndan paylaştığı videoda, "TÜİK aracılığıyla iktidar emeklimizi mağdur etmeye devam ediyor. Bizim talebimiz şudur; öncelikle en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini savunuyoruz. Biz bu artış oranlarını kabul etmiyoruz" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 4'üncü gününde devam ediyor.

Eylemde bugün nöbet tutan vekiller arasında bulunan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, sosyal medya hesabından, TBMM Genel Kurulu'nda çektiği videoyu paylaştı. Cavit Arı şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekliler için, emeklilerin hakları için tutmakta olduğumuz nöbetin 4. günündeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımla birlikte. Ülkemizde 16 milyon emeklimiz var ve bu emeklimizin özellikle 10 milyon 500 bini SSK'lı, 2 milyon 850 bin Bağ-Kur'lu. Yani toplamda SGK'lı olarak 12 milyon 500 bin üzerinde emeklimiz var ve yine 2 milyon 500 bin Emekli Sandığına bağlı memur emeklileri. Sonuç itibarıyla bütün emeklilerimizin sorunu aynı, durumu aynı. Hepsi de ekonomik anlamda büyük sorun yaşamakta. 2025 yılında en düşük emekli aylığı alan emeklilerimiz ilk dönemde yani Ocak-Temmuz arası 14 bin 469 TL, ikinci dönemde yani Temmuz-Aralık arasında arasında 16 bin 881 TL emekli aylığı aldılar. İktidar ilk etapta bu ücreti, bu aylığı 18 bin 938 TL'ye çıkarmayı uygun gördü. Bizlerin bu konudaki sergilemiş olduğu tutum ve davranış ve tepkilerimizle bu rakamı 20 bin TL'ye yükselttiler. TÜİK eliyle emeklimiz mağdur ediliyor. Çünkü TÜİK'in açıklamış olduğu bu enflasyon oranı üzerinden emekliye zam yapıldığı için de TÜİK aracılığıyla iktidar emeklimizi mağdur etmeye devam ediyor. Bizim talebimiz şudur; öncelikle en düşük emekli aylığının Cumhuriyet Halk Partisi olarak en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini savunuyoruz. Biz bu artış oranlarını kabul etmiyoruz çünkü emeklilerimiz gerçekten bu ülkede büyük sıkıntı yaşamaya devam ediyor."