CHP'nin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi 11'inci Gününde: "Emekliyi Mağdur Eden Erdoğan'dır"

18.01.2026 21:20
CHP'lilerin, en düşük emekli maaşının artırılması için başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 11'inci gününde sürüyor. CHP, asgari ücretin 39 bin liraya, en düşük emekli aylığının da aynı seviyeye yükseltilmesini talep ediyor.

(ANKARA) - CHP'lilerin, en düşük emekli maaşının artırılması için başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 11'inci gününde sürüyor. CHP, asgari ücretin 39 bin liraya, en düşük emekli aylığının da aynı seviyeye yükseltilmesini talep ediyor.

CHP'nin 8 Ocak'ta başlattığı eylemde, milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nda dönüşümlü olarak nöbet tutuyor. Nöbet tutan vekiller, Genel Kurul Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

Salih Uzun: "Sonuç almak için mücadeleye devam edeceğiz"

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, yaptığı açıklamada, "Bu hafta Türkiye'nin başka hiçbir gündemi olmamalı. Bu hafta siyaset kurumunun emeklinin durumunun düzeltilmesinden başka hiçbir gündemi olmamalı. Biz, emeklinin durumunun düzeltilmesi için; sadece en düşük emekli maaşı değil, tüm emeklilerin durumunun düzeltilmesi için bu konuya, bu konunun aciliyetine dikkat çekmek amacıyla bugün burada 11 gündür eylem yapıyoruz, nöbet tutuyoruz. Bu nöbeti devam ettireceğiz. Emeklinin durumunun düzeltilmesi ve sonuç almak için mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tanal: "Emeklimiz eğer mağdursa, sorumluların adresi AKP iktidarıdır ve Erdoğan'dır"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, eyleme ilişkin şunları söyledi:

"Tüm emeklilerin mağdur olmasının tek sorumlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır; AKP milletvekilleridir ve AKP iktidarıdır. Emeklimiz eğer mağdursa, sorumluların adresi AKP iktidarıdır ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Maalesef ama maalesef emeklilerin durumunun iyileştirilmesine karşı çıkıyorlar. Bizim bu 11. gündeki eylemimiz, sadece en düşük maaş alan emekli için değil; tüm emeklilerin haklarını, hukuklarını savunmak, emekli maaşlarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi için sürdürdüğümüz bir nöbettir."

Melih Meriç: "Ya hep beraber ya hiçbirimiz"

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de "Açlığa mahkum eden bu AKP zihniyetine tüm emeklilerin 'dur' demesi lazım. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak sizlerin yanındayız. Sizlerin açlık sınırının altında aldığınız maaşların karşısında dik duruyoruz. Buradan tüm emeklilere seslenmek istiyorum: Lütfen bir olalım. 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyorum" şeklinde konuştu.

Aysu Bankoğlu: "Emeklilerimiz için nöbete ve mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da şöyle konuştu:

"Emekli maaşlarının artırılması ile ilgili iki gün sonra Genel Kurul'a bir teklif gelecek. Kimlerin emeklinin yanında olduğunu, kimlerin emeklinin mezarını kazdığını iki gün sonra gelecek teklifte kullanılacak oylarla hep birlikte göreceğiz. 'Kaynak yok' diyorlar ama aslında kaynak var. Bu bir siyasi tercihtir. Emeklilerimiz için nöbete ve mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz."

Ali Karaoba: "Vicdanın var mı, Sayın Cumhurbaşkanı?"

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Mecliste 11. gün nöbetimizden herkese selam olsun. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren emekliler değil; bu ülkede artık iktidara da MHP'ye de hangi partiye oy verirse versin, açlık sınırının altında yaşıyor. Bin TL zam verenlere 'çay-simit hesabına var mısınız?' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu her platformda yapıyordu. Vicdanın var mı, Sayın Cumhurbaşkanı?" diye konuştu.

Talat Dinçer: "Halka rağmen hiçbir şey yapılmaz"

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de "Buradaki sorun siyasi bir sorun değildir. Burada bir hükümet sorunu var. Halka rağmen hiçbir şey yapılmaz. Halk burada feryat ediyor. Yani emekli bitmiş, çiftçi bitmiş, esnaf bitmiş, dar gelirli bitmiş. Israrla hala hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyorlar. Bakın, burada emeklilerimiz için mücadele ediyoruz. Salı günü de tekliflerini getirecekler. Bakalım ne getirecekler. Ama halka rağmen bir şey yapılamayacağını bu halkın da bu iktidara öğretmesi lazım. Mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer: "Bu mücadelemiz tüm yoksullaştırılan emekliler için"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Halkın tüm sorunlarını biliyoruz. Emekliye zulmediliyor. Emekliye edilen zulmü sonlandırmak için Meclis'te gelecek yasa teklifinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak onların insanca yaşayacağı bir ücreti teklif edeceğiz. Bu mücadelemiz tüm yoksullaştırılan emekliler içindir" dedi.

