Son Dakika Haberleri: CHP Spor Kurulu, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti
Son Dakika Spor CHP Spor Kurulu, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti - Son Dakika Spor

CHP Spor Kurulu, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP Spor Kurulu, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

CHP Spor Kurulu, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP Spor Kurulu, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Kaya ve spor kurulu üyeleri, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve kırmızı-siyahlı yönetim kurulu üyeleriyle Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kaya, görüşmede, Gençlerbirliği'ni ve aldığı sonuçları yakından takip ettiklerini belirterek, başkent ekibinin sezonu iyi bir noktada tamamlayacağına inandığını söyledi.

Gençlerbirliği'nin altyapısıyla başkente ve Türk futboluna önemli katkı sağladığını vurgulayan Kaya, "Biz de CHP Spor Kurulu olarak yetiştiricilik konusunda Gençlerbirliği'ne destek vermeye hazırır. Arkadaşlarımız bu desteğin nasıl ve ne şekilde olacağı konusunda çalışmalar yapacak. Bu çalışmaları gündeme getirip, sonuçlarını titizlikle takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Murat Cavcav da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençleri çok önemsediklerine ve yetiştiricilik konusunda ülkenin sayılı kulüplerinden biri olduklarına işaret eden Cavcav, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği olarak gençlere daha fazla imkan sunmak, Türk futboluna daha fazla katkı verebilmek için biz de bu konuda ilgili kurumlardan destek bekliyoruz. Türk futbolunu el birliğiyle kalkındırabiliriz. Bunun da yolu altyapıdan geçiyor. İyi örneklerin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz yetiştiricilik konusunda kendimizi kanıtladık ancak bu özelliğimizi daha ileri noktalara taşımak amacındayız. Bize verilen destek bir anlamda Türk gençliğine verilen destek olacak."

Cumhuriyet Halk Partisi, Gençlerbirliği, Yıldırım Kaya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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