CHP Vekilleri Tutuklu Öğrencileri Ziyaret Etti

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale, Yüksel Taşkın ve Salih Uzun, İzmir'de 19 Mart eylemleri sırasında "Hırsız, katil Erdoğan" sloganı attıkları iddiasıyla tutuklanan 4 üniversite öğrencisini Aliağa Şakran Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, "Hiçbir suç unsuru yok. Sadece eleştiri ve protesto haklarını kullandılar. Bu siyasi bir dava. Gözdağı verme davası. Biz pırlanta gibi gençleri kısa süre sonra çıkaracağız" denildi.

İzmir'de 19 Mart eylemleri kapsamında İzmir Barosu önünde yapılan açıklamada "Hırsız, katil Erdoğa Tutuklu öğrenciler, Aliağa Şakran Cezaevi'nde bulunuyor. CHP İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale, Yüksel Taşkın ve Mehmet Salih Uzun, tutuklu üniversite öğrencilerini Aliağa Şakran Cezaevi'nde ziyaret etti. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise il başkanı olması nedeniyle savcılık tarafından uygun bulunmadığı için ziyarete katılamadığını ifade etti. Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapan CHP heyeti, öğrencilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir gerekçeyle tutuklu bulunduğunu belirterek, tutuklamaların hukuki olmadığını savundu. Açıklamada, öğrencilerin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

"Kendilerini yalnız hisseden gencecik çocuklar"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "4 tane gencimizi Anadolu'nun gariban ailelerinin çocuklarını ziyarete geldik. Bazı insanların hukuki anlamda doğru değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz geçen hafta Adalet Bakanlığı'na başvurumuzu yapmıştık. Dün itibarıyla benim İl Başkanı olarak görüşe katılmam uygun görülmedi. Cumhurbaşkanı'na hakaret davası olduğu için. Bu yaklaşım doğru değil, çocukların orada desteğe ihtiyacı var. İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıyalar. Kendilerini yalnız hisseden gencecik çocuklar bunlar. Bu tarz olaylarda gençlere sahip çıkılmalı" dedi.

"Hiçbir suç unsuru yok"

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Tek bir kişiyi bile arkada bırakmadan, dayanışmayı örerek bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız. Ben uzun süre üniversite hocalığı yaptım, şimdi milletvekiliyim. İçeride 4 tane pırlanta gibi arkadaşımız var. Şaşırdık mı, hayır. Daha önce Silivri'de 25'in üzerinde arkadaşı ziyaret etmiştim. Onlarla gurur duymuş ve etkilenmiştim. Çok açıkça bir ülke gençlerine sahip çıkmazsa sorunlar yaşıyor. Bir şairin dediği gibi dik başlı gençlerini harcayan ülkeler iflah olmaz. Bu bilinçle arkadaşlara desteğe geldik. Bu arkadaşlarımız 19 Mart sürecinde anayasal haklarını kullandıkları için 9 ay sonra tutuklandılar. Hiçbir suç unsuru yok. Sadece eleştiri ve protesto haklarını kullandılar. Bu siyasi bir dava. Gözdağı verme davası. Biz pırlanta gibi gençleri kısa süre sonra çıkaracağız. Eğitim hayatlarını bitirdikten sonra topluma faydalı insanlar olacakları çok açık. Cezaevinde dahi ben buradan 'ne öğrenebilirim' diye bakıyorlar. Etraflarında hep yoksul ailelerden gelen insanlar olduğunu gözlemlemişler. Niye mücadele ettiklerini çok iyi biliyoruz" dedi.

"Herkes şapkasını çıkarıp yeniden düşünmeli"

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, "3 milletvekili olarak içerde ziyaret ettiğimiz kişileri bir anlatalım. 2006 doğumlu, 2004 doğumlu gençleri ziyaret ettik. Bugünkü iktidar sahiplerinin iktidara geldiğinde daha doğmamış kişileri içeride ziyaret ettik. Kendi iktidar döneminde hayata gelen gençlerle kavga etmeyi seçen siyasetçi ile karşı karşıyayız. Kendi iktidar dönemlerinde doğan pırıl pırıl gençleri cezaevinde göndermekten kaçınmayan bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Çocuklar üniversite öğrencisi. Finallerini kaçırıyorlar. En değerli günlerini cezaevinde heba ediyorlar. Sadece heba olan bu gençlerin günleri değil. Ülkemizin geleceği heba oluyor. Bunu yapmayın. Bu ülke ilk defa cumhurbaşkanı görmüyor. Bundan önce de cumhurbaşkanına hakaret suçu vardı. Süleyman Demirel 7 yıllık döneminde toplam 158 hakaret davası açmış. Ahmet Necdet Sezer 165, Turgut Özal 202. Darbeci Kenan Evren 340 dava açmış. Şimdiki Cumhurbaşkanı'nın 100 bini aştığını düşünüyorum. Her yıl 10 bine yakın dava açılıyor. Heba olan sadece gençlerimizin değil ülkenin geleceği. Bu tutum kimseye yaramaz. Ne Cumhurbaşkanı'nın kendisine ne de ülkeye yarar. Herkes şapkasını çıkarıp yeniden düşünmeli. Bu işi biz takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"10 binlerce insanda değil cumhurbaşkanında sorun aramak gerekiyor"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise "Bugün 4 tane pırıl pırıl gencimizi ziyaret ettik. 19 Mart yargı darbesinden sonra anayasal hakkını kullanmak için sokaklara çıkan 4 genç, finalleri başlamadan önce haksız bir şekilde tutuklandılar. 10 binlerce insan bugün cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanıyorsa o 10 binlerce insanda değil cumhurbaşkanında sorun aramak gerekiyor. Bugün 4 gencin en büyük talebi derslerinden geri kalmamak. Bunlar pırıl pırıl ve bizim rahatlıkla ülkeyi emanet edebileceğimiz gençler. Bu gençler haksız bir şekilde içerde tutuluyorlar. Onlarda olan kararlılık, güler yüz bize biraz daha moral verdi. Aileleri ile de konulacağız. O gençler iyi. Çıktıkları zaman yine aynı kararlılıkla bu kara düzeni hep beraber sona erdirmek için çalışacağımıza dair birbirimize söz verdik" dedi.