Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı

29.03.2026 01:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun’da “çocuğa karşı cinsel taciz” iddiasıyla tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra tahliye edilen CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturmanın müştekisi olan çocuk, feci bir trafik kazası geçirdi. 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yargılandığı davanın müştekisi olan 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. T.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 24 NİSAN’DA

Öte yandan, T.T.'nin, CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye yönelik "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davanın müştekisi olduğu öğrenildi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra tahliye edilen Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın bir sonraki duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtildi. İddianamede, Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • oktay sayar oktay sayar:
    Bu kazayı iyi araştirmak lazim 1 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Akşam saatinde ıssız bir köprüde 16 yaşındaki kız çocuğunun işi ne erkek çocukta olsa aynı durum hangi anne baba evladını o saatte yalnız salıyor geçmiş olsun umarım kurtulur 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 02:28:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.