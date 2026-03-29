CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yargılandığı davanın müştekisi olan 16 yaşındaki T.T., geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. T.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 24 NİSAN’DA

Öte yandan, T.T.'nin, CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye yönelik "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davanın müştekisi olduğu öğrenildi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra tahliye edilen Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın bir sonraki duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtildi. İddianamede, Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.