Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü
12.05.2026 16:30
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü
Bogota'da 2 yaşındaki bebek 3. kattan sarktı, mahalleli battaniye açarak kurtardı. Bebeğin burnu bile kanamadı. Baba ise "Sigara için dışarı çıktık" dedi.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yaşanan olayda, babası tarafından evde bir başına bırakılan 2 yaşındaki bebek, oyun oynarken çıktığı 3. katın balkonundan aşağı sarktı. 

Saniyelerce havada asılı kalan minik yavrunun imdadına, aşağıda battaniye açan kahraman mahalleli yetişti. Sokaktaki vatandaşlar, balkonun korkuluklarında bir bebeğin sallandığını görünce adeta zamanla yarıştı. "Düştü, düşecek" derken mahalle sakinleri evlerinden battaniye ve ceketlerini kapıp aşağıda bir güvenlik ağı oluşturdu. 

Görüntülerde, minik çocuğun gücünün tükendiği ve kendini boşluğa bıraktığı anlar izleyenlerin kanını dondurdu. Ancak mucize gerçekleşti; bebek sert zemine değil, komşularının gerdiği battaniyenin tam ortasına düştü.

''Pişkin Savunma: "Evde Çocuk Var Diye Sigarayı Dışarıda İçtik"

Mucize kurtuluşun ardından hastaneye kaldırılan bebeğin burnunun bile kanamadığı öğrenildi. Olay yerine gelen babanın açıklamaları ise "bu kadarına da pes" dedirtti. 

Çocuğu evde yalnız bıraktığını kabul eden baba, "Kardeşimle bir sigara alıp gelelim dedik. Evin içi duman olmasın, çocuk etkilenmesin diye dışarıda içtik. 

Döndüğümüzde mahalle ana baba günüydü" diyerek kendisini savundu.Sosyal Hizmetler El KoyduOlayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından Kolombiya polisi ve çocuk esirgeme kurumu (ICBF) harekete geçti.

Sigara molası uğruna evladının canını hiçe sayan baba hakkında "ihmal" suçundan soruşturma açıldı. Sosyal hizmetler uzmanları, bebeğin böyle bir babanın yanında güvende olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mert kursun Mert kursun :
    şu başlıkları ayık kafayla yazsanız iyi olacak 0 0 Yanıtla
    Azad Karakaya Azad Karakaya:
    Makarnadan olsa gerek 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
