Chris Madel, ICE Politikalarını Eleştirerek Adaylıktan Çekildi

ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçi Chris Madel, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin uygulamalarını eleştirerek, Minnesota Valiliği için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Madel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikalarına tepki göstererek, seçim kampanyasını neden durdurduğunu açıkladı.

Gerilimin sürdüğü Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki ICE uygulamalarının amacından saptığını savunan Madel, "Cumhuriyetçi Parti'nin, eyalet halkına yönelik intikam söylemini destekleyemediğim gibi kendimi de bunu yapan bir partinin üyesi sayamam." ifadesini kullandı.

Chris Madel, özellikle etnik grupların ülkede korku içinde yaşadığını belirterek, "ABD vatandaşları, vatandaşlıklarını kanıtlamak için evrak taşıyor. Bu, yanlış bir şey." dedi.

Madel, federal personelin yargıç kararı yerine "sivil" izin belgesiyle evlere baskın düzenlemesini hem "anayasaya aykırı" hem de "yanlış" olarak nitelendirdi.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.