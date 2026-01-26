Chris Madel, ICE Politikalarını Eleştirerek Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Chris Madel, ICE Politikalarını Eleştirerek Adaylıktan Çekildi

26.01.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetçi siyasetçi Chris Madel, ICE uygulamalarını eleştirerek Minnesota Valiliği adaylığını durdurdu.

ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçi Chris Madel, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin uygulamalarını eleştirerek, Minnesota Valiliği için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Madel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikalarına tepki göstererek, seçim kampanyasını neden durdurduğunu açıkladı.

Gerilimin sürdüğü Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki ICE uygulamalarının amacından saptığını savunan Madel, "Cumhuriyetçi Parti'nin, eyalet halkına yönelik intikam söylemini destekleyemediğim gibi kendimi de bunu yapan bir partinin üyesi sayamam." ifadesini kullandı.

Chris Madel, özellikle etnik grupların ülkede korku içinde yaşadığını belirterek, "ABD vatandaşları, vatandaşlıklarını kanıtlamak için evrak taşıyor. Bu, yanlış bir şey." dedi.

Madel, federal personelin yargıç kararı yerine "sivil" izin belgesiyle evlere baskın düzenlemesini hem "anayasaya aykırı" hem de "yanlış" olarak nitelendirdi.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Minnesota, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chris Madel, ICE Politikalarını Eleştirerek Adaylıktan Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 23:16:45. #7.11#
SON DAKİKA: Chris Madel, ICE Politikalarını Eleştirerek Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.