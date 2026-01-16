CIA Başkanı Venezuela'da Rodriguez ile Görüştü - Son Dakika
Politika

CIA Başkanı Venezuela'da Rodriguez ile Görüştü

16.01.2026 21:50
CIA Başkanı Ratcliffe, Venezuela'nın geçici lideri Rodriguez ile ilişkilerin iyileşmesi için görüştü.

ABD'li bir yetkili, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe'in dün Venezuela'nın başkenti Karakas'ta geçici Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya gelerek, "ABD'nin taraflar arasında daha iyi bir çalışma ilişkisi kurulmasına yönelik beklentilerine ilişkin" bir mesaj ilettiğini açıkladı.

CIA Başkanı John Ratcliffe, geçici Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir araya geldi. Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Ratcliffe-Rodriguez görüşmesinin dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini aktardı. Yetkili, 2 saat süren görüşmede ABD-Venezuela arasındaki ilişkilerde güven tesis edilmesi olduğunun altını çizerken Ratcliffe'in Rodriguez'e, "ABD'nin taraflar arasında daha iyi bir çalışma ilişkisi kurulmasına yönelik beklentilerine ilişkin" bir mesaj ilettiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca istihbarat alanında işbirliği, ekonomik istikrar ve "Venezuela'nın, özellikle uyuşturucu kaçakçıları başta olmak üzere, ABD'nin rakiplerini için güvenli bir bölge olamayacağından emin olunması" gibi başlıkların ele alındığı aktarıldı. Yetkili, Venezuela'daki önde gelen suç örgütlerinden biri olan Tren de Aragua çetesine değinerek, "CIA Başkanı, açık bir şekilde Venezuela'nın artık Tren de Aragua çetesi gibi uyuşturucu kaçakçılarına destek sağlayamayacağını ifade etti" dedi.

CIA Başkanı Ratcliffe'in ziyareti, ABD'nin 3 Ocak'ta Karakas'a hava saldırıları düzenleyerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayarak ülke dışına çıkarmasından bu yana Venezuela'ya yapılan en üst düzey ABD'li yetkili ziyareti olarak kayda geçti.

Geçici Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez

Maduro görevdeyken devlet başkanı yardımcılığı görevini yürüten Delcy Rodriguez, ABD ordusunun Maduro'yu yakalayarak uyuşturucu suçlamalarıyla yargılanmak üzere ABD'ye götürmesinin ardından geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Rodriguez, Trump yönetimini Maduro'yu "kaçırmakla" suçlamış ve Venezuelalı liderin ülkesine iade edilmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Washington buna karşılık, Venezuela'da istikrarın korunması amacıyla Rodriguez'in geçici lider olarak kabul edilebilir bir isim olduğunu açıklamıştı.

Trump, dün Machado ile görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump da dün Beyaz Saray'da Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir araya gelmişti. Machado görüşme sırasında, daha önceden kazandığı Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı'na takdim etmişti.

Washington'un Machado desteği

Washington yönetimi, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun Venezuela siyasetindeki müttefiki Edmundo Gonzalez'in 2024 yılındaki seçimlerini kazandığını öne sürüyor. Ancak ABD, söz konusu açıklamalara rağmen, Venezuela muhalefetin iktidarı devralması gerektiğine ilişkin açık bir tutum sergilemekten kaçınıyor. - KARAKAS

