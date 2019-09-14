CIA'in gizli casus ordusu: Sabotajcı yunuslar, fotoğraf çeken kuzgunlar, ortam dinleyen kediler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Soğuk Savaş döneminde farklı hayvanları istihbarat alanında kullanmak amacıyla yaptığı testleri yayımladı.



CIA açığa çıkardığı raporda, kediden köpeğe, yunustan kuzguna, göçmen kuşlara; 10 yıl boyunca pek çok hayvanla yaptığı bilgi toplama denemeleri yaptığını duyurdu.