Son Dakika Haberleri: CIA'in gizli casus ordusu: Sabotajcı yunuslar, fotoğraf çeken kuzgunlar, ortam dinleyen kediler
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CIA'in gizli casus ordusu: Sabotajcı yunuslar, fotoğraf çeken kuzgunlar, ortam dinleyen kediler

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Soğuk Savaş döneminde farklı hayvanları istihbarat alanında kullanmak amacıyla yaptığı testleri yayımladı.

CIA'in gizli casus ordusu: Sabotajcı yunuslar, fotoğraf çeken kuzgunlar, ortam dinleyen kediler, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Soğuk Savaş döneminde farklı hayvanları istihbarat alanında kullanmak amacıyla yaptığı testleri yayımladı.


CIA açığa çıkardığı raporda, kediden köpeğe, yunustan kuzguna, göçmen kuşlara; 10 yıl boyunca pek çok hayvanla yaptığı bilgi toplama denemeleri yaptığını duyurdu.

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:00 
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