- Çiçekçiler yılbaşından umutlu - Son Dakika

- Çiçekçiler yılbaşından umutlu

09.12.2020 14:05

Çiçekçiler yılbaşından umutlu Stoklar artırıldı, alıcılar bekleniyor En ucuz buket 50 lira Her yıl yılbaşı öncesi yoğun talep ile karşılaşan çiçekçiler, bu sene pandemi nedeniyle durgunluktan şikayet ediyor.

Çiçekçiler yılbaşından umutlu

Stoklar artırıldı, alıcılar bekleniyor

En ucuz buket 50 lira

İSTANBUL - Her yıl yılbaşı öncesi yoğun talep ile karşılaşan çiçekçiler, bu sene pandemi nedeniyle durgunluktan şikayet ediyor. Talebin yılın son günlerinde artacağı beklentisiyle hazırlıklarını ve ürün kapasitelerini arttıran çiçekçiler, yılbaşı öncesi alıcıları bekliyor.

Yeni yıl öncesi çiçekçilerde yaşanan yoğunluk bu sene pandemi engeline takıldı. Yeni yılın gelmesiyle vatandaş her yıl ailesini mutlu etmek için çiçek almayı tercih ediyordu bu sene ise pandemi çiçekçileri de olumsuz etkiliyor. Yılbaşı öncesi talebin çok olması yönünde son hazırlıklarını yaptıklarını ve ürün kapasitelerini arttırdıklarını belirten Çiçekçi Güray Çıra, "Yılbaşı yaklaşıyor fakat yılbaşı ile alakalı pek bir hareketlilik yok. Yılbaşında 4 günlük bir tatil olacak mı olmayacak mı diye bir çekincemizde var. Tatil olsa bile insanlar evlerinde 4 gün geçirecekleri için kendilerine güzel dokunuşlar olsun diye çiçeğe yönelebilirler. Bahçelerinde, evlerinde, vazolarında bir çiçek düşünebilirler bir yer verebilirler. Hem kendilerine hem de biz çiçekçi esnafına iyi gelir diye düşünüyorum" dedi.

"Geçen seneye göre işlerimiz oldukça düşük"

Geçtiğimiz yılbaşı öncesinde işler çok güzel olduğunu belirten Çiçekçi Güray Çıra, "Geçtiğimiz yıl aralığın sonu gibi ülkemizde virüs çok yoktu televizyonlardan Çin'de olduğunu duyuyorduk. O zamanlar işlerimiz çok güzeldi. Oteller, restoranlar, yılbaşı programları yapan mekanlar ile istişare halindeydik. Onların talepleri oluyordu karşılayıp karşılayamayacağımızı düşünüyorduk bu tarz görüşmeler oluyordu fakat şuan böyle bir durum söz konusu değil. Geçen seneye göre ilerimiz oldukça düşük. Mekanlar ve oteller kapalı ve eğlence düzenlemeleri yapılmıyor dolayısıyla işlerde gerilemeler oluyor" şeklinde konuştu.

"Çiçek fiyatları 50 TL ile 500 TL'ye kadar buket hazırlayabiliyoruz"

Çiçek fiyatlarına ve çeşitlerine de değinen Çıra, "Mevsim itibari ile kasımpatı, biçme krizantem, kazablanka lilyumları, gerbera çiçeklerimiz şuanda elimizde var. Bu çiçekler ülkemizde yetişen çiçekler. Aralarında ithal olan çiçeklerimizde mevcut. Kişi arkadaşıma eşime dostuma bir çiçek vermek istiyorum dediği zaman en asgari 50 TL'ye bir buket çiçek hazırlayabiliyoruz. 50 TL'den 500 TL'ye kadar buket hazırlayabiliyoruz. Bazı müşterilerimiz özellikle çiçekleri çok iyi biliyor ve isimleriyle istiyorlar ve hangi mevsimde hangi çiçeğin olduğunu çok iyi biliyorlar. Şakayık diye ithal bir çiçek var tanesi 80 - 100 TL. Bu gibi çiçekler işin içine girdiği zaman 1000 TL bin 500 TL'ye kadar buket fiyatları çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Yılbaşı için hazırız ve müşterilerimizden talep bekliyoruz"

Son olarak pandeminin ilk zamanlarında fide satışlarının arttığını belirten Çıra, "Herkesin kendine göre hobisi var kimisi balık besler kimisi kuş kimisi de çiçek bakmayı sever. Nisan, Mayıs ayı gibi kıpırdamalar dışarı çıkmalar başladığı zaman bahar ayının da gelmesiyle fide satışlarımız biraz daha öne çıktı. İnsanlar bu zamanda daha çok topraklı, sulanabilecek bitkilere yöneldiler. Yılbaşına çiçekçiler olarak çok hazırız. İşlerimiz çok olmadığı için stoklarımız mevcut. Mevsim itibari ile ve havalarında güzel gittiğinden dolayı ülkemizde birçok çiçek türü yetişiyor. Bu aralar kapı çelenkleri çok fazla kullanılıyor. Yılbaşı için hazırız ve müşterilerimizden talep bekliyoruz" diye sözlerini tamamladı.

(UGR-ACÖ-E)

- Çiçekçiler yılbaşından umutlu
- Çiçekçiler yılbaşından umutlu
- Çiçekçiler yılbaşından umutlu
- Çiçekçiler yılbaşından umutlu

Yeni Yıl, Yılbaşı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Çiçekçiler yılbaşından umutlu - Son Dakika Ekonomi


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