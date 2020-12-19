Çiçekdağı'nda 780 bin metre kare alanda planlama bölgesi ve yaşam alanı oluşturulacak - Son Dakika

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Çiçekdağı ilçesinde bulunan 780 bin metrekare alanda yeni bir planlama bölgesi ile yaşam alanı oluşturulacağını bildirdi.

Hakanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin tarihine şahitlik ederek, geleceğine ışık tuttuklarını anımsattı.

Büyük işlerin büyük hayaller ve çabalarla neticeye ulaştığını vurgulayan Hakanoğlu, şunları kaydetti:

"Rabbime hamd ve şükürler olsun, hem ilçeyi büyütecek hem de bölgemizin cazibe merkezi haline geleceği 780 bin metrekare alanda kamu yararına önemli bir çalışma başlattık. Belediye meclisimizin onayladığı yeni imar planlamasını hayata geçiriyoruz. İçerisinde 'Millet Bahçesi', ibadet, sağlık, eğitim, spor alanları, pazar yeri ve benzeri sosyal teknik altyapı alanları ile zenginleştirilmiş konut alanları bulunuyor. Bu çalışma ile ilçemizde nüfus, istihdam ve sosyo ekonomik anlamda gelişirken, uzun yıllardır süregelen tapu mülkiyet sorunları da çözüme kavuşmuş olacaktır. Destekleri ve fikirleri ile her zaman yanımızda olan AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli'ye teşekkür ediyorum."