Son Dakika Haberleri: Çiçekli'den Emekli Güvenik Korucusunu Duygulandıran Hediye

Çiçekli'den Emekli Güvenik Korucusunu Duygulandıran Hediye

46 dakika önce

Edremit ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan emekli güvenlik korucusu Turan Tarhan'a, Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Çiçekli'den Emekli Güvenik Korucusunu Duygulandıran Hediye, System.String[]
Edremit ilçesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan emekli güvenlik korucusu Turan Tarhan'a, Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Köprüler Mahallesi'nde yaşayan ve geçirdiği beyin kanamasının ardından bir süredir yatağa bağımlı yaşayan emekli güvenlik korucusu Tarhan'ın durumunu öğrenen Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, gereğinin yapılması için ilgili kuruma talimat verdi.

SYDV tarafından satın alınan akülü sandalye, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman, SYDV Müdürü Yavuz Pazarbaşı ve SYDV çalışanları tarafından Tarhan'a evinde teslim edildi.

Tarhan'ın ağabeyi Ayhan Tarhan ve Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin, duyarlı davranışından dolayı Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli ile sandalyenin ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Çiçekli, Edremit, Güncel
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