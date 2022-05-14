Çiçekpınarı beldesinin yıllardır değişmeyen leylek konukları - Son Dakika
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Çiçekpınarı beldesinin yıllardır değişmeyen leylek konukları

14.05.2022 12:33
Çiçekpınarı beldesinin yıllardır değişmeyen leylek konukları

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınarı beldesinin yıllardır değişmeyen konukları leylekler arasında yer alan Bahar ve Umut, bölgenin adeta maskotu oldu.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınarı beldesinin yıllardır değişmeyen konukları leylekler arasında yer alan Bahar ve Umut, bölgenin adeta maskotu oldu.

Göçmen kuşların konaklama ve geçiş güzergahında yer alan Anadolu, yüzlerce yıldır leyleklere güvenli mola merkezi oluyor.

Atasözü ve deyimlere de konu olan, ilkbaharın müjdecisi sayılan bu kuşlar, Türk insanının hayvan sevgisi ve doğaya verdiği değerle, geçiş yollarına güvenle yuvalarını kuruyor.

Belirledikleri uygun noktalarda konaklayan leylekler, yuvalarında bahar ve yaz ayları boyunca yavruluyor.

Bu döngünün her yıl tekrarlandığı yerler arasında, 2 bin nüfuslu Çiçekpınarı beldesi de yer alıyor.

Belde sakinleri, her yıl aynı direğe yuva yapan iki leyleğin bu sene de gelişiyle sevinç yaşadı.

"Bahar" ve "Umut" adı verildi

Leyleklerin yuvadaki hareketlerini, yuvayı onarmalarını ilgiyle izleyen belde sakinleri, "Bahar" ve "Umut" adını verdikleri kuşların yavrulamasını da merakla bekliyor. Beldede yaşayanlar arasında, bu yıl kaç yavru olacağına dair sohbetler yapılıyor.

Belde, Bahar ve Umut'un yanı sıra birçok leyleğe de ev sahipliği yapıyor.

Çiçekpınarı Belediye Başkanı Memiş Kaynak, AA muhabirine, hayvancılık ve tarımla uğraşan yöre insanının leylekleri çok sevdiğini söyledi.

Kuşların yuvası belediyeden

Bahar ve Umut'un yaklaşık 25 yıldır aynı yere yuva yaptığını dile getiren Kaynak, "Bu sene kış şartları çok yoğun geçti. Isparta'da kar yağışı nedeniyle elektrik telleri koptu. Leylekler geldiğinde de kar vardı. Yuva yapmakta zorlandılar. Belediye olarak yeni yuvalar yapıyoruz. Bahar ve Umut bölgenin simgesi ve maskotu oldu. Leyleklerin her yıl sağlıklı şekilde gelmesi hepimizi mutlu ediyor. Her yıl yavrular dünyaya geliyor, bir sonraki yıl bu sefer yavruları da beldemize gelip yuvalar yapıyor." dedi.

Belde sakinlerinden Bayram Ali Küçükkarataç, her yıl leyleklerin gelmesini merakla beklediklerini ifade etti.

Bu kuşların düzenli misafirleri olduğunu belirten Küçükkarataç, "Leylekler bu beldenin değerleri. Yıllarca sahip çıkmamız gerektiğinin farkındayız. Onlar sayesinde gelecek nesillere de kuş sevgisini aşılıyoruz." diye konuştu.

Traktörü ile tarlasını sürerken topraktan çıkan solucan ve böcekleri yemek için gelen 8 leyleği ilgiyle izleyen Hasan Keser de "Tarlamı sürerken beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Traktörün arkasında sayıları 10'a kadar çıkıyor. Birlikte iyi geçiniyoruz." ifadelerini kullandı.

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Şarkikaraağaç, Isparta, Göçmen, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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