Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1) - Son Dakika

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Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1)
6 saat önce
AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:29 Kaynak: DHA
AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı. Şimşek, "Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim" dedi.
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