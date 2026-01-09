Çiftçi Kayıt Sistemi Tamamlandı

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Kadir Güneş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının sona erdiğini söyleyerek, Kayseri'de çiftçi sayısında azalma olduğunu dile getirdi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Kadir Güneş, ÇKS işlemlerinin 31 Aralık'ta sona erdiğini hatırlattı. Hiçbir çiftçinin mağduriyet yaşamadığını dile getiren Güneş, "Bilindiği üzere Türkiye'de 20 ilde çiftçi kayıt sistemi pilot bölge olarak seçildi. Tarım Bakanlığımız ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'miz bir protokol sistemi çerçevesinde çiftçi kayıt sistemini ziraat odalarımıza verdi. 1 Eylül'de başladı, 312 Aralık akşam mesai bitimine kadar devam etti. Çok şükür odalarımız alt yapısını tamamladık. Kayseri'de hiçbir çiftçimiz mağduriyet yaşamadan çiftçi kayıt işlemlerini yaptık. Kayseri'de çiftçi sayısında azalma söz konusu değil" dedi.

Ekili alanlarda da azalma olmadığını dile getiren Kadir Güneş, "Ekilen alanlarda da bir azalma yok. Net rakamlar ayın 15'inde açığa çıkacak. Geçen yıla göre fazlalık olacağını düşünüyoruz. Allah'a şükür eksiksiz, sıkıntısız bir şekilde tamamladık. İnşallah 2027 yılında da böyle devam ederiz. Bize verilen bu yetkiyi alnımızın akıyla tamamladık" diye konuştu. - KAYSERİ