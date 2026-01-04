İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine marul ekti. Bahçesindeki marulun bir kısmını satan Yılmaz, ürünün toplama maliyetinin satış fiyatının üzerine çıkması üzerine bedava dağıtma kararı aldı.
Çuvallarla gelen vatandaşlar, onlarca marulu hayvanlara yem yapmak için topladı. Bedava dağıtılan marullar gün içerisinde bitti.
Çiftçi Sait Yılmaz, marulun işçilik maliyetini karşılamadığını belirterek "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" dedi.
Tavuklarına vermek için marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.
