İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti
04.01.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, ektiği 17 dönümlük marulun fiyatının toplama maliyetini karşılamaması üzerine vatandaşlara bedava dağıttı. Tarlaya gelen vatandaşlar çuval çuval marulu topladı. Bedava dağıtılan marullar bir günde bitti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine marul ekti. Bahçesindeki marulun bir kısmını satan Yılmaz, ürünün toplama maliyetinin satış fiyatının üzerine çıkması üzerine bedava dağıtma kararı aldı.

Tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

ÇUVALLA TOPLADILAR, BİR GÜNDE BİTTİ

Çuvallarla gelen vatandaşlar, onlarca marulu hayvanlara yem yapmak için topladı. Bedava dağıtılan marullar gün içerisinde bitti.

"17 DÖNÜM MARUL EKTİK, PARA ETMEDİ"

Çiftçi Sait Yılmaz, marulun işçilik maliyetini karşılamadığını belirterek "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" dedi.

Tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

"TAVUKLARA VERECEĞİZ"

Tavuklarına vermek için marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sait Yılmaz, Dörtyol, Ekonomi, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti - Son Dakika

İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

13:33
Bomba iddia: ABD ’’Türkiye’ye git’’ dedi, Maduro reddetti
Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti
12:29
Elon Musk’tan Venezuela halkına can simidi Ücretsiz internet verecek
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek
12:23
ABD’nin tehdidi İran’ın uykularını kaçırdı İnterneti kestiler
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler
11:08
Maduro’nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi
10:59
Operasyonun detayları ortaya çıktı Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış
Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış
10:33
AK Parti’den ABD’nin Maduro hamlesine ilk tepki
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki
10:23
İbrahim Tatlıses’i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 14:06:39. #7.11#
SON DAKİKA: İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.