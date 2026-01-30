Çiftçilere 255 Milyon Lira Destek Ödemesi - Son Dakika
Ekonomi

Çiftçilere 255 Milyon Lira Destek Ödemesi

30.01.2026 20:16
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çiftçilere 255 milyon 436 bin lira destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 255 milyon 436 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticileri destekleyerek toprağın bereketini birlikte büyüttüklerini belirten Yumaklı, "255 milyon 436 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, su ürünleri desteği için 140 milyon 477 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 112 milyon 677 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için 2 milyon 282 bin lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak: AA

