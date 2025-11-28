Çiftçilere 711 Milyon Lira Destek Ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çiftçilere 711 Milyon Lira Destek Ödemesi

Çiftçilere 711 Milyon Lira Destek Ödemesi
28.11.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanı Yumaklı, çiftçilere 711 milyon lira tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

ÇİFTÇİLERE 711 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Çiftçilerin alın teri ve emeğini korumak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için destekleri aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, "711 milyon 848 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

HESAPLARA AKTARILIYOR

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatına 397 milyon 115 bin 727 lira, bireysel sulama sistemlerine 108 milyon 100 bin 438 lira, sertifikalı tohum kullanımına 87 milyon 729 bin 998 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 81 milyon 411 bin 371 lira, zeytinyağına 36 milyon 524 bin 197 lira ve sertifikalı fidan kullanımına 966 bin 269 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Çiftçilik, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 711 Milyon Lira Destek Ödemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığlıkları sokağı inletti Genç kıza dehşeti yaşatan sapığa öldüresiye dayak Çığlıkları sokağı inletti! Genç kıza dehşeti yaşatan sapığa öldüresiye dayak
Beyşehir’de 15 yaşındaki Berk’ten 27 saattir haber alınamıyor Beyşehir'de 15 yaşındaki Berk'ten 27 saattir haber alınamıyor
Boşandığı eşinin evini benzin döküp yaktı Bir kişi hayatını kaybetti Boşandığı eşinin evini benzin döküp yaktı! Bir kişi hayatını kaybetti
AK Partili Tayyar’dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM’e ’Beni anlamıyorlar’ diyerek kızmış AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama Büyükçekmece'de elektrik trafosunda patlama
170 altın bileziği alıp kaçtı Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı 170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

17:50
İrem Derici bildiğiniz gibi İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
17:39
Çin’deki AVM’de noel ağacı alev aldı
Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı
17:37
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?
17:07
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu
17:02
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
16:02
İznik’teki ayine damga vuran görüntü
İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2025 18:34:57. #7.13#
SON DAKİKA: Çiftçilere 711 Milyon Lira Destek Ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.