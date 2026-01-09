Çiftçilere Kredi Erteleme Talebi

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, afetlerden ve hastalıklardan zarar gören çiftçilerin kredi ödemelerinin ertelenmesi talebinde bulundu.

Tosuner, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılının tarım sektörü için oldukça zorlu geçtiğini belirtti.

Bafra Ovası'nda çeltiğin bazı üreticinin elinde kaldığını, kışlık sebze fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını ifade eden Tosuner, hayvancılık sektörünün de zarar gördüğünü aktardı.

Don ve sel gibi doğal afetlerin de yetiştiricileri olumsuz etkilediğini anlatan Tosuner, "Çiftçimiz borcuna sadıktır ancak mevcut ekonomik şartlar ve salgın hastalıklar nedeniyle kolaylık sağlanması hayati önem taşımaktadır. Devletimizden talebimiz, üretimin aksamaması adına kredilerin ertelenmesidir." açıklamasında bulundu.