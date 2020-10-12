Çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çiftçilere sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere dağıtılmak üzere İl Özel İdare kaynakları kullanılarak desteklenen 60 ton sertifikalı buğday tohumu gerçekleşti.

Buğday tohumu dağıtımı hakkında bilgi veren İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş; " 2020 yılı sonbahar ekilişlerinin başlaması nedeniyle çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilçe müdürlüğümüzce çalışmalar yaptığımız bu günlerde, buğday üreticisi çiftçilere yönelik tohum ihtiyaçlarına yardımcı olmak ve verim artışında destekleyici olan yüksek verimli çeşit buğday tohumu temin ettik. Bu amaçla İl Müdürlüğümüz kanalı ile ilçemiz çiftçilerine temin edilen 60 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Bu şekilde çiftçilerimize devlet olarak gider yönünden hem kaliteli ve yüksek verimli tohum temini hem de fiyat yönünden sübvanse ederek desteklemiş oluyoruz. Ayrıca tarım ve hayvancılık konularında eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceliğimiz üretim. Covid-19 ' un başlangıcından itibaren bir çok sektörde üretim ara verirken gıdanın öneminin bu dönemde daha çok hissedilmesi, güvenilir gıdaya ulaşımın önemi, üretime olan ihtiyacı da dikkate alarak verdiğimiz destekle çiftçilerimizin üretimi hız kesmeden devam etmektedir. Biz de kurum olarak üretimde yer alan her çiftçimize, her vatandaşımıza gereken yardım ve kolaylığı sağlama gayreti içindeyiz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde çiftçimize reygras, yonca tohumları ile fındık, ceviz ve trabzon hurması fidanları dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle taleplerimizi karşılayan Valimize ve İl Müdürümüze, ayrıca emeği geçenlere kurumum adına teşekkür ederim. Üretim için ben de varım diyerek buğday tohumu alan çiftçilerimize bol ve bereketli ürün temenni ediyorum." dedi. - ZONGULDAK