Çiftçilerle tarım sohbeti toplantıları sürüyor - Son Dakika
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Çiftçilerle tarım sohbeti toplantıları sürüyor

6 saat önce

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Eskişehir'de Karlı Gecelerde Salı ve Cuma Akşamları Tarım Konuşulur' temalı çiftçi toplantıları sürüyor.

Çiftçilerle tarım sohbeti toplantıları sürüyor, System.String[]

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Eskişehir'de Karlı Gecelerde Salı ve Cuma Akşamları Tarım Konuşulur' temalı çiftçi toplantıları sürüyor.


İlk olarak Sivrihisar ilçesi Aşağıkepen mahallesinde düzenlenen ilk toplantılarla ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, etkinliğin 17 Mart 2020 Salı akşamına kadar devam edeceğini anlattı. Sever, "Program kapsamında belirlenen tarihler arasında her salı ve cuma akşamı 14 İlçemizin farklı mahallelerinde yaklaşık 250 adet çiftçi toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantıların 3 adeti Çorbalı Bozalı Akşam Sohbetleri olarak planlanmıştır. Çiftçi toplantılarında Bakanlığımızca yürütülmekte olan hayvansal ve bitkisel desteklemeler, tarım sigortaları, gübreleme ve zirai mücadele, zirai mücadele ilaçlarının kullanımı, hayvan bakımı ve besleme, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, toprak analizi ve gübrelemenin önemi, nohut yetiştiriciliği, domates yetiştiriciliği, mısır silaj yapımı, sebze hastalık ve zararları, tarım havzaları üretim ve destekleme modeli gibi konularda teknik personellerimizce bilgilendirme yapılacaktır. Düzenlenecek toplantılarda devlet vatandaş bütünleşmesini sağlayabilmek amacıyla İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz personelleri ile üreticiler arasında iletişimin yüz yüze gerçekleşmesi ve üreticilerimizin sorunlarının yerinde tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle üreticilerimizin düzenlenecek toplantılara katılması bizim için büyük önem arz etmektedir. Hem soğuk kış gecelerini değerlendirmek hem de tüm üreticilerimize faydalı olabilmeyi hedeflediğimiz toplantılara tüm üreticilerimizi bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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