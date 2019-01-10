Çiftlikbank'ın Sosyal Medya Sorumlusu Yakalandı (Arşiv)
1 saat önce
ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı.
ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında, Çiftlikbank
'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy
'de saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan yapılan açıklamada, "Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olup hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Umeyr Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır." denildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:36 Kaynak: DHA
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