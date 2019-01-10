Son Dakika Haberleri: Çiftlikbank'ın Sosyal Medya Sorumlusu Yakalandı (Arşiv)

Çiftlikbank'ın Sosyal Medya Sorumlusu Yakalandı (Arşiv)

1 saat önce

ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı.

Çiftlikbank'ın Sosyal Medya Sorumlusu Yakalandı (Arşiv), System.String[]
ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy'de saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olup hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Umeyr Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır." denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:36 Kaynak: DHA

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