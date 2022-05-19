Çiftlikköy'de itfaiye ekipleri mahsur kalan kedi ve yarasayı kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftlikköy'de itfaiye ekipleri mahsur kalan kedi ve yarasayı kurtardı

19.05.2022 10:21
Çiftlikköy'de itfaiye ekipleri mahsur kalan kedi ve yarasayı kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye ekipleri yaptıkları operasyonlarda, mahsur kalan yılan, kedi ve yarasayı kurtardı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye ekipleri yaptıkları operasyonlarda, mahsur kalan yılan, kedi ve yarasayı kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçede iki hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Bir binanın baca boşluğuna düşen yarasayı bulunduğu yerden kurtaran ekipler, hayvanın gerekli kontrollerini yaptıktan sonra doğaya saldı.

Ardından bir binanın merdiven altında sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkaran ekipler, bu hayvanı da Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürerek tedavisini yaptırdı.

Ayrıca itfaiye ekibi, vatandaşların ihbarı üzerine aynı bölgede bulunan bir binanın bahçesindeki yılanı alıp doğaya bıraktı.

YORUMLAR
500
Çiftlikköy'de itfaiyeden hayvan kurtarma operasyonları Çiftlikköy'de itfaiyeden hayvan kurtarma operasyonları Mendirek altına sıkışan kediyi dalgıç kıyafetli itfaiyeci kurtardı Mendirek altına sıkışan kediyi dalgıç kıyafetli itfaiyeci kurtardı
Kaynak: AA

Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftlikköy'de itfaiye ekipleri mahsur kalan kedi ve yarasayı kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 10:27:13. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftlikköy'de itfaiye ekipleri mahsur kalan kedi ve yarasayı kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement