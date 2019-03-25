Son Dakika Haberleri: Çığ Düşen Van-Hakkari Karayolunda Araç Geçişine İzin Verilmiyor

Çığ Düşen Van-Hakkari Karayolunda Araç Geçişine İzin Verilmiyor

31 dakika önce

Güzeldere Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Hakkari karayolu akşam saatlerinde ulaşıma açılırken, araç geçişlerine hala izin verilmiyor.

Çığ Düşen Van-Hakkari Karayolunda Araç Geçişine İzin Verilmiyor, System.String[]
Güzeldere Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu kapanan Van- Hakkari karayolu akşam saatlerinde ulaşıma açılırken, araç geçişlerine hala izin verilmiyor. Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu bölgede mahsur kalan vatandaşlar Van'a gönderilirken, 3 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar ile araçlar olay yerinden kurtarıldıktan sonra jandarma Güzelsu Mahallesi'nde araç geçişini durdurdu. Tipi ve fırtınanın etkisini biraz da olsa kaybetmesiyle birlikte Karayolları ekipleri bölgedeki karları temizleyip akşam saatlerinde yolu ulaşıma açtı. Araçların geçişine hala izin verilmezken, jandarmanın Karayollarından gelecek bilgiye göre Güzelsu Mahallesi'nde bekletilen yüzlerce aracın geçişine izin vereceği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:11 Kaynak: İHA

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