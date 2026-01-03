Çığ Felaketi: Çobanların Dramı - Son Dakika
Çığ Felaketi: Çobanların Dramı

03.01.2026 14:39
Artvin'de çığ felaketinde 3 çoban kurtuldu, 2 çobanın cesedine ulaşıldı. İrfan Yazıcı o anları anlattı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık Çarşamba günü yaşanan çığ felaketinden kendi imkanlarıyla kurtulan 3 çobandan biri olan İrfan Yazıcı, arkadaşlarına yardım için sürüye eşlik ettiğini belirterek, "Köpekler havladı. Murat ağabeyin çığlığını duydum. Az aşağıya indiğimde Murat ağabeyim ağlıyordu. İrfan gittiler dedi. O anda telefona sarıldım" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel ve Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Sabah saatlerinde bölgede meydana gelen yeni çığ riski nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarına ara verilirken, çığ felaketinden kurtulan 3 çobandan biri olan İrfan Yazıcı o anları anlattı.

"Aşırı derecede soğuk olduğu için donma riskimiz vardı"

6 arkadaş sürüyle yola çıktıklarını belirterek İrfan Yazıcı, "Arkadaşlar rica etmişti ben de yardım amaçlı gittim. 6 arkadaş sürüyle yola çıktık. Tepeden aşağıya doğru geliyorduk ben en arkadaydım. Koyunlar düştüğü için ben geride kaldım normalde öndeydim. Yolu yarılamıştım. Köpekler havladı. Murat ağabeyin çığlığını duydum. Az aşağıya indiğimde Murat ağabeyim ağlıyordu. İrfan gittiler dedi. O anda telefona sarıldım. 112 Acil servisi ve arkadaşlarımı aradım. Kendi imkanlarımla köye geldim. Aşırı derecede soğuk olduğu için donma riskimiz vardı. Normalde de o yolu kullanıyorduk. Hava şartlarının hesabını yapmamız gerekirdi" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

