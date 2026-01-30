Çığda Mahsur Kalan Hastalar Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çığda Mahsur Kalan Hastalar Kurtarıldı

Çığda Mahsur Kalan Hastalar Kurtarıldı
30.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkale'de çığ nedeniyle kapalı yolda 5 saat süren mücadele ile 2 hasta hastaneye ulaştırıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, yolu düşen çığ nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan 2 kişi, ekiplerin 5 saatlik yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Başkale ilçesine 98 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Sualtı Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası Bekir Kaya (80) ile yüksek ateş ve kusma şikayeti bulunan Beyza Teker (17) için yakınları yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ancak mahalle yolu düşen çığ nedeniyle kapalı olduğu için ekipler ilerleyemedi. Karla mücadele ekipleri, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen 5 saatlik çalışmayla yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri mahalleye ulaşarak her iki hastaya evlerinde ilk müdahaleyi yaptı. Bekir Kaya ve Beyza Teker, daha sonra ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Her iki hastanın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Başkale, Hastane, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çığda Mahsur Kalan Hastalar Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:19:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Çığda Mahsur Kalan Hastalar Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.