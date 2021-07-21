Ciğerlerimiz yanıyor! Osmaniye'de orman yangını çıktı, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika

Doğu Akdeniz bölgesinde üzücü orman yangınları yaşanmaya devam ediyor. Mersin ve Hatay'ın ardından bu kez de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

RÜZGARIN DA ETKİSİYLE YAYILDI

Kadirli ilçesi Sarıtanışmalı köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.