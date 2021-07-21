Doğu Akdeniz bölgesinde üzücü orman yangınları yaşanmaya devam ediyor. Mersin ve Hatay'ın ardından bu kez de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kadirli ilçesi Sarıtanışmalı köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ciğerlerimiz yanıyor! Osmaniye'de orman yangını çıktı, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika