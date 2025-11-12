Çiğli'de 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinliği

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilçe genelinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. "Çiğli'ye Nefes Olalım" sloganıyla düzenlenen etkinliğe meclis üyeleri, muhtarlar, belediye bürokratları, çevre gönüllüleri, öğrenciler ve mahalle sakinleri katılım gösterdi.

Esentepe ve Atatürk Mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte 400 zeytin fidanı toprakla buluştu. Ellerine küreklerini alan vatandaşlar, hep birlikte daha yeşil bir Çiğli için emek verdi. Çocuklar, fidan dikiminde büyük heyecan yaşarken aileler de doğanın korunmasına dair farkındalık mesajları verdi.

Fidan dikiminin ardından doğayı gündelik yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla katılımcılara çeşitli bitki tohumları dağıtıldı. Hünnap, kekik, kadife çiçeği, kuzukulağı, sedir çamı ve hatmi çiçeği tohumları özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.

"Yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı büyütecek"

Etkinlikte konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız şunları söyledi:

"Doğa bizim en büyük yaşam kaynağımız. Bugün burada diktiğimiz 400 fidan yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı büyütecek. Çocuklarımızın gölgesinde oyun oynayacağı, nefes alacağımız, sokaklarında huzurla dolaşacağımız bir Çiğli için çalışıyoruz. Her fidan geleceğe bırakılan bir hatıradır. Çiğli'de yeşili çoğaltmak, doğayı korumak ve yaşam kalitemizi yükseltmek için durmadan üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Bu dayanışma ve duyarlılık oldukça, Çiğli'nin geleceğine dönük umudumuz hep taze kalacak."