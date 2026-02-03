Çiğli'de Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Çiğli'de Cinayet Davası Devam Ediyor

03.02.2026 18:22
Süleyman Budak'ın öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi, tutukluluk hallerine bakıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde Süleyman Budak'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklardan maktulün karısı ve kızının nişanlısının da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar maktul Budak'ın eşi Ayşe Budak, kızlarının nişanlısı Adem Güçer ve Doğan Karakuş katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Celsede iddia makamı, sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Ayşe Budak, maktul eşiyle mutlu bir evlilik sürdürdüklerini belirtti.

Kocasının, ailesinden kaynaklı sorunlar nedeniyle psikolojik ilaçlar kullandığını ifade eden Budak, "Benden hep destek isterdi. Kafası çok dalgındı. Zaman zaman tartışırdık ama sonra geri barışırdık." dedi.

Diğer sanıklar Doğan Karakuş ile Adem Güçer de suçsuz olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 26 Şubat 2025'te kocasını kızının nişanlısına öldürttüğü iddia edilen eşi Ayşe Budak hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla, çiftin kızlarının nişanlısı Adem Güçer hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Doğan Karakuş hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan ise 12 yıla, Sinan Hazar için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan 12 yıla, Güçer'in kardeşi İslam Güçer hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık İslam Güçer'in adli kontrol şartını kaldırmış, tutuklu sanık Sinan Hazar'ın da tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA

